EQS-Adhoc: Veganz Group AG übernimmt Produktionsstandort und Marken der Happy Cheeze GmbH in Cuxhaven

EQS-Ad-hoc: Veganz Group AG / Schlagwort(e): Ankauf

Veganz Group AG übernimmt Produktionsstandort und Marken der Happy Cheeze GmbH in Cuxhaven



25.10.2023 / 19:41 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN FREIGABE, BEKANNTMACHUNG, VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG, VERBREITUNG ODER WEITERLEITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, SÜDAFRIKA BZW. EINER ANDEREN JURISDIKTION BZW. IN DIESE LÄNDER ODER JURISDIKTIONEN, IN DENEN EINE FREIGABE, BEKANNTMACHUNG, VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERLEITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG. Veganz Group AG übernimmt Produktionsstandort und Marken der Happy Cheeze GmbH in Cuxhaven Ludwigsfelde, Deutschland, 25.10.2023 –Die Veganz Group AG („Gesellschaft“ oder „Veganz“) (ISIN DE000A3E5ED2 / WKN A3E5ED / Börsenkürzel VEZ) hat heute wesentliche Teile der insolventen Happy Cheeze GmbH übernommen. Happy Cheeze ist Spezialist für vegane Käsealternativen und mit ihren Produkten führende Marke im Deutschen Biofachhandel. Die Happy Cheeze GmbH produziert an ihrem ca. 1.000 m2 Produktionsstandort in Cuxhaven pflanzliche Käsealternativen mit einem Produktportfolio von 13 Produkten. Die Produkte werden online, im Biofachhandel und internationalen Lebensmitteleinzelhandel vertrieben. Zudem werden pflanzliche Käsealternativen als White-Label für Handelsmarken produziert. Die Veganz Group AG erweitert im Rahmen dieses Asset Deals ihre Sortimentsbreite, die Vertriebskanäle und Produktionskapazitäten im Bereich pflanzlicher Käsealternativen. Im deutschen LEH liegt das Marktvolumen für SB Weichkäse YTD bis Woche 01/10/23 bei 66,3 Millionen Euro bei einem Marktwachstum YTD von 12,5%. Kontakt Unternehmen: Veganz Group AG

An den Kiefern 7

14974 Ludwigsfelde

Telefon: +49 (0)30 2936378 0

E-Mail: info@veganz.de Kontakt Investor Relations:

Massimo Garau (Chief Financial Officer, CFO)

Telefon: +49 (0)151 46569362

E-Mail: ir@veganz.de WICHTIGE HINWEISE Diese Veröffentlichung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, jedes Bundesstaates der Vereinigten Staaten und des District of Columbia), Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder einer anderen Jurisdiktion, in der die Freigabe, Bekanntmachung, Veröffentlichung, Verteilung, Verbreitung oder Weiterleitung unzulässig wäre, freigegeben, bekannt gemacht, veröffentlicht, verteilt, verbreitet oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung enthält kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren und stellt auch keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Veganz Group AG dar. Es wird kein öffentliches Angebot von Aktien oder anderen Wertpapieren der Veganz Group AG stattfinden. Die Aktien der Veganz Group AG wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert.



Ende der Insiderinformation

25.10.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com