EQS-Adhoc: PULSION: Einstellung des Produkts NICCI - Abschreibung von rund 8,4 Mio. EUR

PULSION: Einstellung des Produkts NICCI - Abschreibung von rund 8,4 Mio. EUR



Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

PULSION Medical Systems SE - WKN: 548790 / ISIN: DE0005487904

PULSION: Einstellung des Produkts NICCI - Abschreibung von rund 8,4 Mio. EUR

Feldkirchen, den 26. Oktober 2023

Ad hoc-Meldung nach Art. 17 der EU-Verordnung 596/2014

Die PULSION Medical Systems SE (ISIN: DE0005487904 – “PULSION”) hat heute beschlossen, auf Grund qualitativer Probleme mit den Messergebnissen des neuen nicht-invasiven Systems zum hämodynamischen Monitoring (NICCI) die weitere Verbesserung dieses Produkts und den weiteren Vertrieb final einzustellen. Nach gründlicher Analyse nimmt PULSION an, dass die regulatorischen Auflagen in den USA und der EU schwierig und allenfalls mit einem erheblichen Zusatzinvestment erreichbar gewesen wären. Ob diese Anforderungen aber technisch überhaupt umsetzbar gewesen wären, ist ungewiss. Daher hat der Verwaltungsrat heute entschieden, NICCI endgültig einzustellen. Bereits im Mai 2022 wurde der angelaufene Vertrieb auf Grund dieser Probleme zunächst unterbrochen. Die Entscheidung resultiert in einem Abschreibungsbedarf bei PULSION (nach HGB) von rund 8,4 Mio. EUR und insgesamt einer negativen Einmal-Belastung des Jahresüberschusses der PULSION 2023 in Höhe von voraussichtlich rund 10 Mio. EUR (jeweils nach HGB).

Pulsion Medical Systems SE

Hans-Riedl-Str. 21

85622 Feldkirchen

investor@pulsion.com

Tel: +49 89 459 914 0

Kontakt:Ansprechpartner:Investor RelationsPULSION Medical Systems SEStephan HaftGeschäftsführender Direktor / CFOTel.: +49 89 / 459914 0Fax: +49 89 / 459914 368E-mail: info@pulsion.com