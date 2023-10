Kakao: Weltmarktpreise am Anaschlag

Den letzten großen Höhepunkt markierte der Kakao-Future in 2011 bei 3.775 US-Dollar, dieses Niveau wurde bis zu dieser Woche nicht erreicht. Aktuell notiert der Future sogar bei 3.810 US-Dollar und versucht sich über diese Hürde hinwegzusetzen. Ob dies in einem schnellen Verfahren gelingt, bleibt abzuwarten, schließlich werden derartige Widerstände nicht ohne erhöhte Volatilität bezwungen, auch ist an dieser Stelle mit etlichen Fehlsignalen zu rechnen. Die im Februar vorgestellte Long-Idee wurde zur vollsten Zufriedenheit erfüllt.

Erhöhte Volatilität einplanen

Sollte es zu einem nachhaltigen Monatsschlusskurs oberhalb von 3.860 US-Dollar kommen, würden die Chancen auf einen Folgeanstieg beim Kakao-Future an 4.085 und darüber sogar 4.304 US-Dollar deutlich zunehmen. Entsprechend würde sich ein derartiges Szenario für den Aufbau von frischen Long-Positionen anbieten. Temporäre Abgaben könnten dagegen auf ein Niveau von 3.637 US-Dollar abwärts reichen, erst darunter würden die Abschlagsrisiken zurück auf die Hochs aus 2015 bei 3.429 US-Dollar sichtlich zunehmen.