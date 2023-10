Renaissance der Value-Investoren: Warum alte Strategien wieder im Trend sind!

Man mag es kaum glauben, aber mit dem Anstieg der Zinsen könnten wir eine faszinierende Rückkehr zu den Wurzeln der Anlagestrategien erleben – die Renaissance der Value-Investoren. Diese altbewährte Methode, die von Ikonen wie Warren Buffett und Benjamin Graham geprägt wurde, scheint aus gutem Grund wieder an Popularität zu gewinnen.

Auf der Suche nach unterbewerteten Aktien

Das Value-Investing, bei dem es darum geht, unterbewertete Aktien zu identifizieren und langfristig überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, hatte zwischenzeitlich an Glanz verloren. In einer Zeit, in der schnelllebige Technologiewerte und spekulative Anlagen wie der Bitcoin im Vordergrund standen, schien der konservative Ansatz des Value Investing in den Hintergrund zu treten. Doch das Blatt scheint sich gewendet zu haben.

Einer der Hauptgründe für die Rückkehr der Value-Investoren ist die erhöhte Unsicherheit an den Finanzmärkten und das stark gestiegene Zinsniveau. Volatilität und Unsicherheit über die wirtschaftliche Entwicklung führen dazu, dass Investoren nach stabilen, fundamental gestützten Anlagestrategien suchen. Value Investing, das auf einer gründlichen Analyse der Unternehmensbilanzen und einem tiefen Verständnis für den inneren Wert eines Vermögenswertes basiert, bietet genau dies.

Staatsanleihen rentieren so hoch wie seit der Finanzkrise nicht mehr

Der Anstieg des Zinsniveaus, insbesondere der Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen auf über fünf Prozent, hat die Investmentlandschaft nachhaltig verändert. In Zeiten niedriger Zinsen suchten Anleger verstärkt nach Renditen in risikoreichen Anlageklassen. Technologiewerte mit hohem Wachstum, aber ebenso hohen Verlusten waren gefragt.

Mit steigenden Zinsen scheint sich der Fokus jedoch wieder auf traditionelle Anlagestrategien wie das Value Investing zu verlagern. Auch Anleihen erscheinen wieder attraktiv, insbesondere wenn man von einem zukünftig sinkenden Zinsniveau ausgeht.

Für Value-Investoren ist ein höheres Zinsniveau grundsätzlich vorteilhaft. Es macht alternative Anlagen weniger attraktiv und bewertet Risiken höher. Gleichzeitig werden die Unternehmensbewertungen neu kalibriert. Auf der anderen Seite könnten unterbewertete Aktien, die in Niedrigzinsphasen möglicherweise übersehen wurden, wieder ins Rampenlicht rücken.

Langfristigkeit und wirtschaftliches Verständnis haben sich bewährt

Weitere wichtige Faktoren, die das Value-Investing gegenüber kurzfristigen und spekulativen Ansätzen auszeichnet, sind die Langfristigkeit und das tiefe Verständnis für wahre Werte. Sie können Investitionen grundsätzlich absichern und Risiken reduzieren.

Während Trends und Hypes an den Märkten kommen und gehen, haben Value-Investoren wie Warren Buffett bewiesen, dass sie mit ihrer Methode über Jahrzehnte hinweg nachhaltig hohe Renditen erzielen können. Diese Beständigkeit ist gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten gefragt.

Besseres Value Investing durch moderne Technologien

Das Value Investing ist aber keineswegs so verstaubt wie sein Image an den Märkten. Die Digitalisierung und der Zugang zu großen Datenmengen haben längst dazu beigetragen, dass Value-Investoren ihre Strategien verfeinern können. Moderne Analysetools ermöglichen es zudem, Unternehmen noch genauer unter die Lupe zu nehmen und potenziell unterbewertete Aktien zu entdecken. Dieser technologische Schub hat Value Investing nicht nur attraktiver, sondern vor allem auch effizienter gemacht.

Fazit zum Value-Investing

Letztlich spielt auch die menschliche Natur eine Rolle. In Zeiten schneller Kursgewinne und -verluste, so habe ich den Eindruck, sehnen sich viele Anleger nach Stabilität und einem soliden Fundament. Value Investing bietet genau das – einen rationalen und langfristig orientierten Ansatz, der auf soliden ökonomischen Prinzipien beruht.

Die Renaissance der Value-Investoren ist somit nicht nur eine Rückbesinnung auf traditionelle Strategien, sondern auch eine Anpassung an die aktuellen Bedürfnisse und Herausforderungen der Finanzmärkte. In einer von Unsicherheit geprägten Welt erweist sich das Value Investing somit als zeitlose Strategie, die ihre Relevanz und Wirksamkeit erneut unter Beweis stellt.

