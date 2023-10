EQS-News: PALFINGER AG: Die ersten drei Quartale 2023 auf Rekordniveau

EQS-News: Palfinger AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

PALFINGER AG: Die ersten drei Quartale 2023 auf Rekordniveau



30.10.2023

Bestes Q1-Q3-Ergebnis in der Unternehmensgeschichte mit EUR 1.798,9 Mio. Umsatz,

Management erwartet für das Gesamtjahr 2023 einen Umsatz von EUR 2,4 Mrd. und ein EBIT von über EUR 200 Mio. in Mio. EUR Q1-3/2021 Q1-3/2022 Q1-3/2023 % Umsatz 1.337,6 1.580,9 1.798,9 +13,8 EBITDA 188,3 170,6 233,4 +36,8 EBIT 125,4 112,5 165,0 +46,7 EBIT-Marge in % 9,4 7,1 9,2 – Konzernergebnis 71,4 53,2 90,9 +70,9 Mitarbeiter1) 11.510 12.175 12.707 –

1) Stichtagswerte von konsolidierten Konzernunternehmen werden ohne Equity-Beteiligungen sowie ohne Leiharbeiter angegeben.



Das Jahr 2023 zeichnet sich auf globaler Ebene durch die Auswirkungen der geopolitischen Entwicklungen, ein hohes Zinsniveau und nach wie vor eine hohe Inflation aus. Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen verzeichnete die PALFINGER AG in den ersten drei Quartalen 2023 mit einem Umsatz von EUR 1.798,9 Mio., einem EBIT von EUR 165,0 Mio. und einem Konzernergebnis von EUR 90,9 Mio. absolute Rekordwerte, resultierend aus einem sehr guten Produktmix und der vollen Wirksamkeit der implementierten Preiserhöhungen. Die Reduktion der Kosten für Frachten und Materialien begann in Q3 zu wirken. Für das Jahr 2024 wird aber ein höchst herausforderndes Wirtschaftsumfeld prognostiziert, auf das PALFINGER sich schon heute vorbereitet.



Wachstumsmarkt Nordamerika und Asia Pacific

Die hohe Nachfrage nach Servicekranen und Mitnahmestaplern führte zu mehr als 30 Prozent Umsatzwachstum in Nordamerika. Damit blieb die Region, trotz der eingeschränkten Verfügbarkeit von Lkw-Chassis und damit verringertem Output, weiterhin ein wichtiger Wachstumstreiber. Positiv wirkte sich auch die Erholung der Wirtschaft in Asia Pacific außerhalb von China auf die Auftragseingänge im Bereich Ladekran aus, insbesondere im Zukunftsmarkt Indien, wo PALFINGER großes Potential für weiteres Wachstum sieht. Gute Auftragseingänge verzeichnete auch der Marine-Bereich.



Stark eingetrübtes Konjunkturumfeld in EMEA

In Europa belasteten Inflation und hohe Zinsen das wirtschaftliche Umfeld, insbesondere die Bauwirtschaft leidet unter den negativen Auswirkungen mit Auftragsrückgängen. Die Liefertreue unserer Lieferanten verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr deutlich, jedoch führte die weiterhin geringe Liefertreue bei Lkw in EMEA zu Engpässen im Aufbau-Netzwerk und damit zu immer noch hohen Fertiglagerbeständen.



Ausblick

Auf Basis des aktuellen Auftragsstands, der bis zum Ende des ersten Quartals 2024 reicht, erwartet PALFINGER 2023 einen Umsatz von EUR 2,4 Mrd. und ein EBIT von über EUR 200 Mio. Die geopolitischen Entwicklungen sowie die herausfordernden makroökonomischen Rahmenbedingungen stellen weiterhin Unsicherheitsfaktoren für das Jahr 2024 dar. Eine spürbare Markterholung in der Region EMEA ist derzeit nicht absehbar, das Marktumfeld in NAM und im Marine-Bereich ist nach wie vor positiv.













ÜBER DIE PALFINGER AG

PALFINGER ist als internationales Technologie- und Maschinenbauunternehmen der weltweit führende Hersteller und Anbieter innovativer Kran- und Hebelösungen. Mit rund 12.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (ohne überlassene Arbeitskräfte), 30 Fertigungsstandorten und einem weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerk von rund 5.000 Stützpunkten stellt sich PALFINGER den Herausforderungen seiner Kunden und schafft daraus Mehrwert. PALFINGER setzt dabei konsequent seinen Weg als Anbieter innovativer, smarter Komplettlösungen mit gesteigerter Effizienz und besserer Bedienbarkeit fort und nutzt die Potenziale der Digitalisierung entlang der gesamten Produktions- und Wertschöpfungskette.



Die PALFINGER AG notiert seit 1999 an der Wiener Börse und erzielte 2022 einen Rekordumsatz von EUR 2,23 Milliarden.



Rückfragehinweis:

Hannes Roither | Konzernsprecher | PALFINGER AG

T +43 662 2281-81100 |



Text und entsprechendes Bildmaterial stehen unter „News“ auf der Internetseite







