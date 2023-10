Juniper Networks kündigt Dividende an

Der US-Technologiekonzern Juniper Networks Inc. (ISIN: US48203R1041, NYSE: JNPR) schüttet am 22. Dezember 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 22 US-Cents je Aktie aus. Record date ist der 1. Dezember 2023.

Somit werden auf das Jahr gerechnet 0,84 US-Dollar Dividende ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 26,61 US-Dollar (Stand: 27. Oktober 2023) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,31 Prozent.

Juniper Networks wurde 1996 gegründet und gehört zu den weltweit größten Netzwerkausrüstern. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2023 betrug der Umsatz 1,4 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,41 Mrd. US-Dollar), wie am 26. Oktober 2023 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 76,1 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 121,5 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 16,74 Prozent im Minus (Stand: 27. Oktober 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 8,55 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de