GNW-Adhoc: Henley & Partners veranstaltet die 17. Global Citizenship-Konferenz in Dubai

^LONDON, Oct. 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mehr als 400 Delegierte aus über 35

Ländern werden zur 17. jährlichen Global Residence and Citizenship Conference (https://www.henleyglobal.com/events/17th-global-citizenship-conference) erwartet, die nächste Woche (8.-10. November) im Shangri-La Hotel DIFC in Dubai, VAE, stattfinden wird. Diese jährlich stattfindende Veranstaltung, die von der weltweit führenden Beratungsfirma für internationale Staatsbürgerschaft und Wohnsitznahme Henley & Partners (https://www.henleyglobal.com/) ausgerichtet wird, hat sich zur weltweit größten und bedeutendsten Konferenz zum Thema Privatvermögen und Investitionsmigration entwickelt und bringt Präsidenten, Premierminister, hochrangige Minister und Regierungsbeamte, führende Wissenschaftler, Privatkundenberater, Vermögensverwaltungsexperten sowie hochrangige Finanz- und Wirtschaftsmedien zusammen. Das Konferenzprogramm{für das Jahr 2023 (https://www.henleyglobal.com/events/17th-global-citizenship- conference/agenda) bietet anspruchsvolle, hochaktuelle Inhalte zu den wichtigsten Entwicklungen, die die Investitionsmigration (https://www.henleyglobal.com/countries) und Geopolitik heute prägen, und bietet den Delegierten die Möglichkeit, sich mit den weltweit führenden Köpfen und den neuesten Ideen rund um die zentralen Themen der globalen Bürgerschaft und der Interkonnektivität auseinanderzusetzen. Dr. Christian H. Kalin (https://www.henleyglobal.com/about/key-people/christian- h-kalin), Group Chairman von Henley & Partners, der ebenfalls auf der Konferenz sprechen wird, weist darauf hin, dass es keinen relevanteren und notwendigeren Zeitpunkt geben könnte, um sich als Weltbürger über Grenzen hinweg zu vernetzen. ?In einem Moment unserer Geschichte, in dem unsere Welt zunehmend gespalten und polarisiert zu sein scheint, ist es wichtiger denn je, dass wir uns auf unsere gemeinsame Menschlichkeit besinnen und darauf, wie wir gemeinsam stärker sein können. Auch wenn es für jeden etwas anderes bedeuten mag, basiert die globale Bürgerschaft auf dem Prinzip, dass wir alle Verantwortung für die Welt als Ganzes haben und nicht nur für unsere eigenen lokalen Gemeinschaften oder Länder. Diese Konferenz zielt darauf ab, unseren Horizont durch globales Lernen und Verstehen zu erweitern, so dass wir sowohl im Kleinen als auch im Großen sinnvollere Veränderungen bewirken können." Zu den wichtigsten Rednern der Konferenz gehören die Premierminister von Montenegro, S.E. Dr. Dritan Abazovic, und von Grenada, Dickon Mitchell, sowie der ehemalige Präsident und Sprecher des Parlaments der Malediven, Mohamed Nasheed. CEO der Dubai Economic Development Corporation, Hadi Badri, zusammen mit Prof. Dr. Christian Joppke vom Institut für Soziologie der Universität Bern in der Schweiz, Dr. Titus Gebel, Präsident der Free Cities Foundation in Deutschland, Prof. Dr. Khalid Koser, Executive Director des Global Community Engagement and Resilience Fund, Chief Partnership Officer von Women in AI, Middle East, Debbie Botha, und Dr. Parag Khanna, Gründer und CEO von Climate Alpha in Singapur, neben vielen anderen. Sie alle werden ihre Ansichten zu den wichtigsten sozialen, wirtschaftlichen, politischen und ökologischen Trends, die unsere Welt prägen, darlegen. Ein weiterer Höhepunkt der Konferenz wird das 2023 Global Citizen Award Dinner (https://www.henleyglobal.com/events/17th-global-citizenship-conference/award- dinner) am 9. November sein, bei dem eine bemerkenswerte Persönlichkeit geehrt wird, die sich für eine der globalen Herausforderungen einsetzt, denen sich die Menschheit heute gegenüber sieht. Der diesjährige Preisträger wird auf der Gala in Zusammenarbeit mit der Schweizer gemeinnützigen humanitären Organisation Andan Foundation (https://www.andan.org/) bekannt gegeben. Der Reinerlös des Abends wird der Stiftung gespendet, die sich für die Selbstständigkeit von Flüchtlingen durch Bildung, Unternehmertum und Beschäftigung einsetzt. Über Henley & Partners Henley & Partners (https://www.henleyglobal.com/) ist der weltweit führende Anbieter von Wohnsitz und Staatsbürgerschaft durch Investition. Jedes Jahr verlassen sich Hunderte von vermögenden Privatpersonen und ihre Berater auf unsere Expertise und Erfahrung in diesem Bereich. Die hochqualifizierten Fachleute der Kanzlei arbeiten als ein Team in über 40 Büros weltweit zusammen. Das Konzept des Aufenthalts und der Staatsbürgerschaft durch Investitionen wurde in den 1990er Jahren von Henley & Partners entwickelt. Im Zuge der Globalisierung sind Aufenthalt und Staatsbürgerschaft zu Themen von großem Interesse für die wachsende Zahl international mobiler Unternehmer und Investoren geworden, die wir jeden Tag mit Stolz betreuen. Henley & Partners betreibt außerdem das weltweit führende Beratungsunternehmen für Investitionsmigration, das mehr als 12 Milliarden USD an ausländischen Direktinvestitionen eingeworben hat. Das Unternehmen genießt das Vertrauen von Regierungen und war an der strategischen Beratung sowie an der Konzeption, dem Aufbau und dem Betrieb der erfolgreichsten Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsprogramme der Welt beteiligt. https://www.henleyglobal.com (https://www.henleyglobal.com/) °