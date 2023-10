Direkt zum Video auf YouTube

Die Inflation in Europa ist stärker gefallen als erwartet. Das kommt vorerst gut an. Der Dax liegt leicht im Plus. Derweil konnten Aktien von McDonald's sich nach guten Zahlen gestern gut entwickeln. Trotz Inflation kann der Fastfood-Riese den Umsatz und damit auch den Gewinn weiter ankurbeln.

Während BASF im Umsatz besser abgeschnitten hat als erwartet, hat der Gewinn auf ganzer Linie enttäuscht. Die Anleger scheinen aber zu antizipieren, dass das Schlimmste hinter ihnen liegt. Die Aktie kann heute deutlich zulegen und setzt sich an die Spitze des Dax. Ganz anders erging es gestern den Anteilsscheinen von ON Semi. Trotz besser als erwarteter Zahlen verlor die Aktie mehr als ein Fünftel an Wert. Schuld war mal wieder ein Ausblick, der die Anleger enttäuschte.