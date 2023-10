Puma: Wo bleiben die Käufer?

Um innerhalb des symmetrischen Dreiecks weiterzukommen, bedarf es den seit Anfang August bestehenden Abwärtstrend in der Puma-Aktie zu knacken. Dies dürfte erst oberhalb des 200-Tage-Durchschnitts bei 56,91 Euro gelingen, im Anschluss würden Kursgewinne an rund 60,00 und darüber sogar 63,75 Euro ermöglicht werden. Ein Verbleib in der bisherigen Spanne bis 49,43 Euro wäre als neutral zu bewerten, darunter allerdings würde ein Test der unteren Keilbegrenzung um 46,49 Euro drohen.

Fazit:

Aus technischer Sicht ist die um 49,43 Euro gestartete Erholungsbewegung noch nicht vollendet, weiterhin gibt es Anstiegschancen an den laufenden Abwärtstrend sowie den EMA 200 bei 56,91 Euro. Erst in diesem Bereich wird über einen Ausbruch und Kursanstieg an 63,75 Euro entschieden. Für all diese Fälle können sich spekulativ ausgerichtete Investoren beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KH7V8H an Long-Positionen versuchen. Rechnerisch ergibt sich vom jetzigen Standpunkt aus bei einem Anstieg an den 200-Tage-Durchschnitt Kurspotenzial von 80 Prozent. Ziel des Scheins läge dann rechnerisch bei 0,77 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte dann allerdings das Niveau von 52,50 Euro nicht überschreiten, was mit einem Stopp-Kurs von 0,32 Euro im Schein einhergehen würde.