BAYER - Drei gute Gründe, die jeder kennen sollte!

Bayer AG - WKN: BAY001 - ISIN: DE000BAY0017 - Kurs: 40,390 € (XETRA)

Als Anleger und Trader muss man es in der Bayer-Aktie derzeit wahrscheinlich nicht eilig haben oder zumindest nichts überstürzen. Dafür gibt es derzeit zwei bis drei gute Gründe. Zum einen befindet sich die Aktie in einem dynamischen Abwärtstrend. Egal welcher Support sich den Verkäufern zuletzt in den Weg stellte, jeder wurde direkt gebrochen. Da stellt sich die Frage, warum das Corona-Crashtief bei 39,91 EUR hierbei eine Ausnahme bilden sollte.

Saisonal schwach!

Ein weiterer wichtiger Faktor ist saisonal begründet. Mit Blick auf die nächsten 31-60 Tage ist die Bayer-Aktie der mit Abstand schwächste DAX-Titel. In nur fünf der letzten zehn Jahre konnte die Aktie in diesem Zeitraum überhaupt positiv performen. In der Summe aber blieb sogar ein kleines Minus übrig.

Quartalszahlen im Blick!

Als Letztes sollen die am 8. November anstehenden Quartalszahlen angesprochen werden. Natürlich könnten diese den Verkäufern Einhalt gebieten. Andererseits ist die damit verbundene Volatilität oftmals jedoch unkalkulierbar und sollte sich das Ganze nach unten entladen, möchte man nicht auf der Käuferseite unterwegs sein.

Fazit: Die Bayer-Aktie scheint analytisch betrachtet überverkauft zu sein. Damit steigen die Chancen auf eine temporäre Erholung/Stabilisierung. Gerade aber mit Blick auf eine mittelfristige oder gar langfristige Trendwende muss man derzeit nichts überstürzen. Auch die nächsten Wochen könnten holprig bleiben. Sollten sich die Verkäufer sogar direkt weiter durchsetzen, könnte die Aktie auf 35,50 EUR-32,60 EUR abtauchen.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)