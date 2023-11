Netflix: Angriff auf Abwärtstrend

Nach einem Kursverlust ausgehend von den bisherigen Rekordständen bei 700,99 US-Dollar von 76 Prozent hat das Papier von Netflix erst um 162,71 US-Dollar im abgelaufenen Sommer einen tragfähigen Boden finden können und ist in einen Aufwärtstrend gewechselt. Dieser reichte bis Mitte Juli auf 485,00 US-Dollar und somit knapp an das favorisierte Kursziel bei rund 500,00 US-Dollar heran. Die letzten Wochen über war das Papier von einer zwischenzeitlichen Konsolidierung zurück in den Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts geprägt. Nun attackiert die Aktie wieder ihren kurzzeitigen Abwärtstrend und könnte im Erfolgsfall ein neuerliches Kaufsignal generieren.

Jahreshochs weiter fest im Blick

Erst ein Ausbruch über den laufenden Abwärtstrend sowie die Kursmarke von mindestens 421,55 US-Dollar dürfte das gewünschte Kaufsignal mit Zielen bei 453,45 und schließlich 485,00 US-Dollar auslösen. Ein erweitertes Ziel könnte dabei sogar um 500,00 US-Dollar liegen, was einer überschießenden Welle zuzuschreiben wäre. Auf der Unterseite sollte es aber nicht mehr auf Wochenschlusskursbasis unter den 200-Wochen-Durchschnitt von 371,28 US-Dollar gehen, dies würde nämlich negative Impulse aussenden und könnte rasch Verkäufer aufs Parkett zurückholen. Abschläge auf 344,73 und darunter 315,62 US-Dollar kämen in diesem Fall nicht überraschend.