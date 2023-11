Neuer RSV-Impfstoff gibt Pharmakonzern GSK Schub - Ziele erhöht

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der britische Pharmakonzern GSK hat dank unerwartet guter Geschäfte mit seinem neuen RSV-Impfstoff erneut seine Jahresziele angehoben.

Mit dem Vakzin Arexvy, das vor kurzem in den USA auf den Markt kam, erzielte GSK im dritten Quartal einen Umsatz von 709 Millionen Pfund (813 Millionen Euro), wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Damit wurden die Analystenerwartungen von 358 Millionen Pfund klar übertroffen. Nach Angaben des Dienstleisters IQVIA entfielen fast zwei Drittel der seit Anfang September in den USA verabreichten RSV-Impfungen auf GSK. Der Konzern hat damit einen Vorsprung gegenüber dem US-Konkurrenten Pfizer, dessen RSV-Impfstoff ebenfalls vor kurzem auf den Markt kam - auch weil Arexvy derzeit die einzige RSV-Impfung ist, die von der größten US-Apothekenkette CVS angeboten wird.

Für 2023 rechnet GSK nun mit einem Umsatzanstieg zu konstanten Wechselkursen von zwölf bis 13 Prozent statt von acht bis zehn Prozent. Der bereinigte operative Gewinn soll um 13 bis 15 Prozent statt um elf bis 13 Prozent zulegen. Für Arexvy, das der weltweit erste zugelassene Impfstoff gegen RSV war, erwartet GSK einen Umsatz zwischen 900 Millionen und eine Milliarde Pfund. Die Impfung ist derzeit in den USA, Europa, Japan und anderen Ländern zum Schutz von Erwachsenen ab 60 Jahren zugelassen. Im dritten Quartal steigerte GSK seinen Umsatz zu konstanten Wechselkursen um zehn Prozent auf 8,15 Milliarden Pfund, der bereinigte operative Gewinn erhöhte sich um 15 Prozent auf 2,7 Milliarden.

