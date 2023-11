Enbridge gibt Dividende bekannt

Der kanadische Pipelinebetreiber Enbridge Inc. (ISIN: CA29250N1050, TSX: ENB) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,8875 CAD an seine Aktionäre ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 1. Dezember 2023 (Record day: 15. November 2023). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 3,55 CAD ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 44,92 CAD einer aktuellen Dividendenrendite von 7,90 Prozent (Stand: 1. November 2023).

Enbridge zahlt seit über 66 Jahren eine Dividende an die Aktionäre. Im Dezember 2022 kündigte der Konzern eine Erhöhung der Dividende im Vergleich zum Vorquartal um 3,2 Prozent an. Es war die 28. jährliche Dividendenhebung in Folge.

Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 erzielte das Unternehmen einen Gewinn (GAAP) von 1,85 Mrd. CAD nach einem Gewinn von 0,45 Mrd. CAD im Vorjahr, wie bereits am 4. August 2023 berichtet wurde. Der Gewinn auf bereinigter Basis lag bei 1,38 Mrd. CAD (Vorjahr: 1,35 Mrd. CAD). Die Zahlen für das dritte Quartal 2023 werden am 3. November 2023 veröffentlicht.

Enbridge mit Firmensitz in Calgary wurde 1949 gegründet. Das Unternehmen betreibt in Kanada und in den USA das weltweit größte Rohöl- und Flüssigkeiten-Pipeline-System. Es werden über 12.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Aktie verzeichnet auf der aktuellen Kursbasis an der Börse in Toronto seit Jahresbeginn 2023 ein Minus von 15,12 Prozent und die Marktkapitalisierung beträgt 93,86 Mrd. CAD (Stand: 1. November 2023).

Redaktion MyDividends.de