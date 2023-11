GNW-Adhoc: Deutsche Telekom validiert die datenschutzfreundliche Blockchain Aleph Zero

^ZUG, Schweiz, Nov. 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Heute gibt Aleph Zero (https://alephzero.org/), die datenschutzfreundliche Layer-1-Blockchain, bekannt, dass die hundertprozentige Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom, Deutsche Telekom MMS (https://www.telekom.com/en), dem Netzwerk von Validatoren beitritt. Die Deutsche Telekom MMS hat sowohl im Hauptnetz als auch im Testnetz einen Validierungsknoten eingerichtet und stellt ihre Infrastruktur zur Verfügung, um zur kollektiven Sicherheit, Verwaltung und Dezentralisierung von Aleph Zero beizutragen. In einer Landschaft, in der sich die Web3-Infrastruktur schnell weiterentwickelt, sticht Aleph Zero neben Ethereum, Polygon, Polkadot, Chainlink, Energy Web, Q, Celo und Flow als einer der wenigen hervor, die das Vertrauen der bekannten Marke gewinnen konnten. Diese Beteiligung unterstreicht die Glaubwürdigkeit von Aleph Zero, seinen Ansatz zum Schutz der Privatsphäre auf der Kette und sein Potenzial zur Skalierung auf Unternehmensebene. Mit Aleph Zero baut die Deutsche Telekom MMS ihr Infrastrukturportfolio weiter aus, indem sie ein datenschutzfreundliches, hoch skalierbares und sicheres Layer-1-Netz unterstützt, womit die Deutsche Telekom erstmals mit einem datenschutzfreundlichen Netz zusammenarbeitet. ?Vergangene Vorfälle wie Hacks und Sicherheitslecks haben gezeigt, wie wichtig Sicherheit, Datenschutz und Dezentralisierung im Web3 sind. In diesem Zusammenhang ist unsere Zusammenarbeit mit Aleph Zero sehr spannend. Mit neuen technischen Standards und einem hohen Grad an Dezentralisierung arbeiten wir gemeinsam am sicheren Internet der Werte", so Dirk Röder, Leiter des Web3 Infrastructure & Solutions Teams bei der Deutschen Telekom MMS. Antoni Zolciak, Mitbegründer von Aleph Zero, fügt hinzu: ?Während wir die Vorteile der öffentlichen Blockchain-Transparenz bieten, respektieren und bieten wir kompromisslose Datenschutzoptionen für spezifische Kommunikation, Transaktionen und Aufzeichnungen von Organisationen und Einzelpersonen. Wir wissen das Vertrauen der Deutschen Telekom in Aleph Zero zu schätzen und freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit, zumal das Unternehmen weltweit über 245 Millionen Kunden vertritt." Die Layer-1-Blockchain von Aleph Zero basiert auf einem originellen Konsensprotokoll, AlephBFT, ink! smart contracts, das vom Team hinter Polkadot und WASM entwickelt wurde. Obwohl es sich um ein öffentliches Netzwerk handelt, bietet Aleph Zero auch eine robuste Datenschutztechnologie, die auf einer Kombination aus Null-Wissens-Beweisen (ZK-SNARKs) und sicherer Mehrparteienberechnung (sMPC) basiert. Mit ZK-SNARKs kann ein Akteur, der so genannte Beweiser, einen knappen Beweis für eine Berechnung liefern, ohne die eigentlichen Daten preiszugeben. Dies bedeutet, dass der Prüfer die Richtigkeit der Aktionen des Beweisers bestätigen kann, ohne auf die Informationen zuzugreifen, die der Beweiser vertraulich halten möchte. Andererseits schützt sMPC die Informationen, indem es sie außerhalb der Kette über mehrere Knoten speichert. Die Daten werden kryptografisch aufgeteilt, so dass kein einzelner Netzwerkteilnehmer etwas über den Inhalt der Daten erfahren kann. Die Knoten können dann mit diesen Daten Berechnungen durchführen, während der Inhalt der Daten weiterhin geheim gehalten wird. Diese Lösung wurde speziell für Aufgaben entwickelt, bei denen es um private Daten von mehreren Nutzern geht, und ist für verschiedene Anwendungsfälle wie private Abstimmungen oder privaten Austausch geeignet. Ein Nachteil von sMPC ist jedoch seine langsame Geschwindigkeit, wenn es um längere Berechnungen geht. Um ihre Stärken und Schwächen auszugleichen, verwendet Aleph Zero ZK-SNARKs für grundlegende Prozesse und die Überprüfung einzelner Daten, und sMPC für eine sehr kleine Menge hochspezifischer Berechnungen. Dieser Ansatz gewährleistet sowohl Schnelligkeit als auch Sicherheit im täglichen Gebrauch. -Ende- Über Aleph Zero Aleph Zero ist eine datenschutzfreundliche Layer-1-Blockchain, die auf Geschwindigkeit ausgelegt ist und eine ähnliche Effizienz wie herkömmliche Web2- Systeme bietet. Sie hält strenge Standards für den Datenschutz und die Transaktionssicherheit ein und strebt gleichzeitig eine echte Dezentralisierung im Laufe der Zeit an. Die Vielseitigkeit von Aleph Zero wird durch mehr als 40 aktiv entwickelte Anwendungsfälle unterstrichen, die ihre Anpassungsfähigkeit in verschiedenen Sektoren und Anwendungen demonstrieren. Weitere Informationen finden Sie unter: alephzero.org (http://alephzero.org/) ana@serotonin.co (mailto:ana@serotonin.co) [US] martyna@serotonin.co (mailto:martyna@serotonin.co) [UK & EU] Über die Deutsche Telekom https://www.telekom.com/companyprofile Deutsche Telekom AG Martina Hammer, Corporate Communications Tel.: +49 228 181 - 49494 E-Mail: media@telekom.de (mailto:media@telekom.de) Weitere Informationen für die Medien unter: www.telekom.com/media (http://www.telekom.com/media) www.telekom.com/photos (http://www.telekom.com/photos) www.instagram.com/deutschetelekom (http://www.instagram.com/deutschetelekom) Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bf902cb7- 63f6-4a53-8e4f-bd66faaaae1d/de °