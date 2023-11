Nike: Quartalszahlen besser als erwartet!

Kaum einem anderen Sportartikelhersteller ist es gelungen, bei nahezu allen Menschen mit der Marke ein Gefühl von Erfolg und Tatendrang auszulösen. Aktuell erwirtschaftet Nike als weltgrößter Sportartikelhersteller 51 Milliarden US-Dollar Umsatz mit einer Kapitalrendite von 55 Prozent. Dementsprechend hoch ist das Unternehmen gehebelt. Wie sensibel das Thema Marke und Image ist, zeigt sich an der beendeten Kooperation des deutschen Konkurrenten Adidas mit dem Rapper Kanye West. Er hatte sich mehrfach antisemitisch geäußert, woraufhin Adidas beschloss, die Zusammenarbeit zu beenden. Der globale Sportartikelhandel scheint sich im Großen und Ganzen zu erholen. Anleger greifen nach besser als erwarteten Quartalsergebnissen von Puma auch bei US-Mitbewerber Nike zu.

Zum Chart

Der aktuelle Aktienkurs von Nike notiert mit 104,67 US-Dollar rund 42 Prozent unter dem All Time High vom 5. November 2021 bei 179,10 US-Dollar. Es folgte unmittelbar an das Hoch ein langer Abwärtstrend, der mit dem Tief bei 82,22 US-Dollar am 3. Oktober 2022 endete. Für die Initialzündung zum Bruch des Abwärtstrends waren auch die guten Quartalszahlen vom 29. September 2022 verantwortlich. Die darauf folgende Aufwärtssequenz war kurz und heftig. Sie markierte am 2. Februar 2023 mit 131,31 US-Dollar ein partielles Hoch. Die jüngsten Handelswochen sind von einer Kurserholung geprägt, die sich vom partiellen Tief bei 88,66 US-Dollar nach oben absetzt. Aktuell steht der Test des gewichtigen Widerstandes am Level von 105,31 US-Dollar an. Der erste Durchbruchsversuch am 24. Oktober 2023 war noch nicht von Erfolg gekrönt. Es bleibt abzuwarten, ob der zweite Versuch in den nächsten Tagen erfolgreich sein sollte. Der breitere Markt profitiert von der Verlangsamung der Leitzinserhöhung in den USA und Europa. Es könnte das Kunststück gelingen, die Inflation in den Zielkorridor zurückzudrängen, ohne die Wirtschaft in eine Rezession zu zwingen. Nicht nur Nike würde von dieser Konstellation profitieren.