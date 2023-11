OTS: Check Point Software Technologies Ltd. / Check Point gibt seine Zahlen ...

Check Point gibt seine Zahlen für das dritte Quartal 2023 bekannt San Carlos, Kalifornien (ots) - Mit einem leichten Umsatz-Plus und einem starken Wachstum des Gewinns je Aktie blickt Check Point zufrieden auf das dritte Quartal zurück. Check Point® Software Technologies Ltd. (https://www.checkpoint.com/) (NASDAQ: CHKP), veröffentlichte seine Bilanz des dritten Quartals 2023, das zum 30. September endete. Der Umsatz stieg mit 596 Millionen US-Dollar (ca. 562 Millionen Euro) um drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Nettogewinn beträgt 242 Millionen US-Dollar (ca. 228 Millionen Euro), der Gewinn je Aktie verwässert liegt bei 2,07 US-Dollar (ca. 1,95 Euro), ein Anstieg von 17 Prozent im Vergleich zum dritten Quartal 2022. "Unser drittes Quartal war stark, mit einem Anstieg des Gewinns pro Aktie um 17 Prozent und einem Anstieg der Einnahmen aus Sicherheitsabonnements um 15 Prozent. Wir haben einen Gesamtumsatz erzielt, der nahe am oberen Rand unserer Prognosespanne liegt und der Gewinn pro Aktie hat einen neuen Höchststand erreicht", berichtet Gil Shwed, Gründer und CEO von Check Point Software. "In den vergangenen zwei Monaten haben wir drei Akquisitionen erfolgreich abgeschlossen, was unsere Führungsrolle im Bereich der Sicherheitsplattformen unterstreicht. Mit der Übernahme von Perimeter 81 haben wir eine vollumfängliche SASE-Lösung erhalten, die doppelt so schnell arbeitet wie die Lösungen der Konkurrenz und gleichzeitig eine branchenweit führende, präventive Sicherheit ermöglicht." Pressekontakt: Kafka Kommunikation GmbH & Co. KG Auf der Eierwiese 1 82031 Grünwald Tel.: 089 74747058-0 mailto:info@kafka-kommunikation.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/14890/5639710 OTS: Check Point Software Technologies Ltd.