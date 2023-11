mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Sonstiges

TalkTalk und Digital Republic verlängern MVNO-Vertrag mit Sunrise



02.11.2023 / 06:45 CET/CEST



MEDIENMITTEILUNG Rotkreuz, 2. November 2023 TalkTalk und Digital Republic, die beiden Schweizer MVNO (Mobile Virtual Network Operator) der mobilezone Gruppe, verlängern ihren MVNO-Vertrag mit Sunrise. Die langjährige Zusammenarbeit ist damit auch für die nächsten Jahre vereinbart. TalkTalk und Digital Republic haben den MVNO-Vertrag mit Sunrise vorzeitig um zwei Jahre bis 2026 verlängert. «Für unsere stark wachsenden Schweizer MVNO TalkTalk und Digital Republic brauchen wir einen zuverlässigen Mobilfunknetz-Partner», sagt Markus Bernhard, CEO der mobilezone Gruppe. «Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit unserem langjährigen Partner Sunrise.» TalkTalk setzt seit 2006 auf das Sunrise Netz. Digital Republic – seit 2023 Teil der mobilezone Gruppe – ist seit 2020 auf dem Mobilfunknetz der Sunrise. «Die Vertragsverlängerung mit TalkTalk und Digital Republic stützt unsere Position als führende MVNO-Anbieterin der Schweiz. Indem die beiden erfolgreichen und innovativen MVNO der mobilezone Gruppe weiterhin auf das Sunrise Netz setzen, partizipieren wir an zusätzlichen Marktsegmenten – eine ideale Win-Win-Situation», sagt André Krause, CEO von Sunrise. TalkTalk, ein Unternehmen von mobilezone, ist ein führender Mobile Virtual Network Operator (MVNO) in der Schweiz, der eine Palette von Mobilfunk-, Festnetz- und Internetdiensten, wie Prepaid-Angebote, Handyabos, 4G- und 5G-Home-Abos für Privatkundinnen und -kunden sowie Handy-Abos für Geschäftskunden anbietet. Mit einer reichen Geschichte, die bis ins Jahr 1999 zurückreicht, hat sich TalkTalk kontinuierlich weiterentwickelt und bietet für jedes Bedürfnis das richtige Angebot. Digital Republic ist seit 2023 Teil der mobilezone Gruppe und bietet mobiles Internet für alle und alles. Der innovative und flexible Provider für mobiles Internet in der Schweiz setzt auf faire und transparente Mobile-Abos. Die Abos für Smartphones, Smartwatches, Tablets, IoT-Geräte sowie Internet für zuhause und im Büro können flexibel genutzt, online selbständig verwaltet und als SIM-Karte bestellt oder mit eSIM in fünf Minuten aktiviert werden. Kunden bezahlen, was sie brauchen – keine Aktivierungsgebühren, keine Mindestvertragslaufzeiten, keine Kündigungsfristen. Medienmitteilung (PDF) Kontakt für Medienschaffende

Gregor Vogt

Director Marketing & Communication

mobilezone holding ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag ist mit einem Umsatz von CHF 1.0 Mia. und einem Konzerngewinn von CHF 54.5 Mio. im Berichtsjahr 2022 der führende unabhängige Schweizer und deutsche Telekomspezialist. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt. Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 1’000 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Köln, Bochum und Münster. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden online über diverse Webportale sowie in über 125 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.

www.mobilezoneholding.ch

