EQS-CMS: Westwing Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Westwing Group SE / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 – Abschlussmeldung für Aktienrückkaufprogramm

Westwing Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



03.11.2023 / 13:49 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Westwing Group SE schließt Aktienrückkaufprogramm ab München, Deutschland, 3. November 2023 – Mit Bekanntgabe vom 24. April 2023 hatte die Westwing Group SE (die „Gesellschaft“) gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn eines Aktienrückkaufprogramms in einem Volumen von maximal bis zu 600.000 Aktien zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von maximal bis zu 3,0 Millionen Euro (das „Aktienrückkaufprogramm“) bekannt gegeben. Das Aktienrückkaufprogramm begann am 26. April 2023 und sollte spätestens mit Ablauf des 31. Oktober 2023 enden. Das Aktienrückkaufprogramm endete am 31. Oktober 2023, weil das Auslaufdatum an diesem Tag erreicht wurde. In dem Zeitraum vom 26. April 2023 bis zum Ende des 31. Oktober 2023 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 198.333 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Gesellschaft erworben. Dies entspricht einem rechnerischen Anteil von ungefähr 0,95 % des eingetragenen Grundkapitals der Gesellschaft. Der Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich EUR 8,4376. Insgesamt wurden Aktien zu einem Gesamtpreis von EUR 1.673.453,53 zurückgekauft. Dabei wurden Aktien wie folgt erworben: Datum Anzahl zurück- erworbener Aktien Aggregiertes Volumen (EUR) Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 26. April 2023 3.302 23.134 7,0061 27. April 2023 3.982 27.845 6,9927 28. April 2023 498 3.505 7,0385 2. Mai 2023 4.509 32.454 7,1976 3. Mai 2023 5.296 37.401 7,0621 4. Mai 2023 3.182 22.569 7,0928 5. Mai 2023 34 246 7,2262 8. Mai 2023 4.930 37.306 7,5670 9. Mai 2023 1.694 12.936 7,6362 10. Mai 2023 1.811 13.654 7,5392 11. Mai 2023 3.247 24.948 7,6833 12. Mai 2023 4.765 39.880 8,3693 15. Mai 2023 - - - 16. Mai 2023 - - - 17. Mai 2023 3.533 29.485 8,3455 18. Mai 2023 3.000 25.290 8,4301 19. Mai 2023 4.121 34.675 8,4142 22. Mai 2023 4.300 36.335 8,4500 23. Mai 2023 4.630 39.096 8,4441 24. Mai 2023 3.585 30.247 8,4372 25. Mai 2023 3.700 31.179 8,4267 26. Mai 2023 3.620 30.716 8,4850 29. Mai 2023 2.000 16.900 8,4500 30. Mai 2023 3.900 32.851 8,4232 31. Mai 2023 3.800 32.352 8,5138 1. Juni 2023 1.950 16.698 8,5631 2. Juni 2023 2.370 21.788 9,1931 5. Juni 2023 1.797 16.516 9,1911 6. Juni 2023 - - - 7. Juni 2023 1.345 12.352 9,1838 8. Juni 2023 251 2.298 9,1551 9. Juni 2023 343 3.152 9,1891 12. Juni 2023 2.516 23.127 9,1922 13. Juni 2023 2.404 22.052 9,1729 14. Juni 2023 1.498 13.769 9,1913 15. Juni 2023 1.877 17.437 9,2900 16. Juni 2023 2.637 24.542 9,3066 19. Juni 2023 170 1.556 9,1500 20. Juni 2023 1.934 17.667 9,1350 21. Juni 2023 2.800 25.123 8,9725 22. Juni 2023 1.800 15.713 8,7297 23. Juni 2023 2.096 18.614 8,8807 26. Juni 2023 2.500 22.162 8,8647 27. Juni 2023 1.335 11.278 8,4477 28. Juni 2023 2.600 22.448 8,6338 29. Juni 2023 1.512 12.928 8,5506 30. Juni 2023 1.525 13.230 8,6753 3. Juli 2023 738 6.586 8,9239 4. Juli 2023 1.186 10.536 8,8833 5. Juli 2023 1.723 15.466 8,9760 6. Juli 2023 2.300 19.420 8,4433 7. Juli 2023 884 7.062 7,9889 10. Juli 2023 831 6.783 8,1621 11. Juli 2023 204 1.729 8,4740 12. Juli 2023 1.236 10.481 8,4794 13. Juli 2023 1.395 11.970 8,5809 14. Juli 2023 730 6.208 8,5045 17. Juli 2023 527 4.499 8,5371 18. Juli 2023 1.070 9.001 8,4122 19. Juli 2023 1.276 10.720 8,4015 20. Juli 2023 526 4.416 8,3945 21. Juli 2023 409 3.396 8,3032 24. Juli 2023 1.450 12.101 8,3454 25. Juli 2023 1.300 10.535 8,1036 26. Juli 2023 1.197 9.738 8,1354 27. Juli 2023 790 6.480 8,2030 28. Juli 2023 911 7.362 8,0811 31. Juli 2023 640 5.184 8,1006 1. August 2023 1.000 8.050 8,0500 2. August 2023 1.100 9.020 8,1999 3. August 2023 888 7.191 8,0976 4. August 2023 1.200 10.176 8,4800 7. August 2023 1.400 12.096 8,6400 8. August 2023 1.400 11.891 8,4938 9. August 2023 1.306 11.274 8,6326 10. August 2023 1.550 13.680 8,8257 11. August 2023 29 257 8,8500 14. August 2023 325 3.135 9,6462 15. August 2023 1.095 10.355 9,4563 16. August 2023 1.647 15.597 9,4702 17. August 2023 - - - 18. August 2023 1.082 10.398 9,6097 21. August 2023 967 9.471 9,7940 22. August 2023 2.150 21.044 9,7881 23. August 2023 2.100 19.996 9,5220 24. August 2023 472 4.403 9,3275 25. August 2023 1.133 10.796 9,5289 28. August 2023 1.579 15.154 9,5970 29. August 2023 1.004 9.324 9,2865 30. August 2023 2.100 19.866 9,4600 31. August 2023 1.694 16.435 9,7018 1. September 2023 1.678 16.075 9,5800 4. September 2023 962 9.280 9,6461 5. September 2023 1.900 18.109 9,5311 6. September 2023 - - - 7. September 2023 150 1.440 9,6000 8. September 2023 - - - 11. September 2023 329 3.031 9,2134 12. September 2023 23 214 9,3100 13. September 2023 827 7.853 9,4960 14. September 2023 1.110 10.344 9,3186 15. September 2023 677 6.238 9,2147 18. September 2023 556 5.078 9,1330 19. September 2023 370 3.330 9,0000 20. September 2023 622 5.611 9,0217 21. September 2023 1.000 8.742 8,7420 22. September 2023 594 5.396 9,0844 25. September 2023 539 4.851 9,0000 26. September 2023 1.300 11.881 9,1391 27. September 2023 1.280 11.526 9,0049 28. September 2023 1.270 11.513 9,0651 29. September 2023 1.200 10.800 9,0000 2. Oktober 2023 408 3.607 8,8400 3. Oktober 2023 1.340 11.725 8,7500 4. Oktober 2023 1.150 9.665 8,4041 5. Oktober 2023 1.250 10.046 8,0369 6. Oktober 2023 1.350 10.667 7,9012 9. Oktober 2023 98 751 7,6610 10. Oktober 2023 891 6.825 7,6600 11. Oktober 2023 1.227 9.266 7,5517 12. Oktober 2023 700 5.373 7,6757 13. Oktober 2023 1.400 10.797 7,7121 16. Oktober 2023 1.400 10.458 7,4700 17. Oktober 2023 201 1.490 7,4136 18. Oktober 2023 1.400 10.261 7,3289 19. Oktober 2023 515 3.758 7,2967 20. Oktober 2023 1.200 8.689 7,2405 23. Oktober 2023 15 108 7,1900 24. Oktober 2023 12 86 7,2000 25. Oktober 2023 146 1.057 7,2400 26. Oktober 2023 1.000 7.180 7,1800 27. Oktober 2023 1.200 8.644 7,2031 30. Oktober 2023 750 5.400 7,2000 31. Oktober 2023 1.050 7.560 7,2000 Summe 198.333 1.673.454 8,4376 Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Website der Gesellschaft unter https://ir.westwing.com/websites/westwing/German/2600/aktienrueckkauf-2023.html veröffentlicht. Die Aktienrückkäufe wurden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA) durchgeführt. München. 3. November 2023 Westwing Group SE Der Vorstand

03.11.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com