EQS-HV: Philion SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 04.12.2023 in Düsseldorf mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

EQS-News: Philion SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

Philion SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 04.12.2023 in Düsseldorf mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



06.11.2023 / 15:05 CET/CEST

Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch EQS News

- ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Philion SE Berlin

Sehr geehrte Aktionäre, hiermit berufe ich Sie zur außerordentlichen Hauptversammlung der Philion SE am Montag, 4. Dezember 2023, um 10 Uhr in den Räumlichkeiten der Notare Hauschild Böttcher, Schadow Arkaden, Blumenstraße 28, 40212 Düsseldorf, ein. Ich bin dazu auf Grund der mir vom Amtsgericht Charlottenburg erteilten Ermächtigung (Beschluss vom 21. Oktober 2023, Geschäftsnummer HRB 195921 B-A-2418275/2023) berechtigt. Tagesordnung Top 1: Beschlussfassung über die Abberufung der aktuellen Verwaltungsratsmitglieder, Herrn Gerhard Heinrich, Herrn Wolfgang Tippner und Herrn Guangzhe Li; Top 2: Beschlussfassung über die Wahl der folgenden Personen als neue Verwaltungsratsmitglieder: a. Herr Guangzhe Li, Kaufmann, geb. 20.02.1978, wohnhaft in Singapur; b. Herr Chunhu Dong, Kaufmann, geb. 26.10.1980, wohnhaft in Jilin, China; c. Frau Wanchun Fan, Kauffrau, geb. 02.02.1981, wohnhaft in Korschenbroich, Deutschland. Frankfurt am Main, im Oktober 2023 Guangzhe Li

06.11.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com