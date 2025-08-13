EQS-News: RENK Group AG mit starkem Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr 2025 – Gesamtauftragseingang auf Rekordniveau

EQS-News: RENK Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresergebnis

RENK Group AG mit starkem Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr 2025 – Gesamtauftragseingang auf Rekordniveau



13.08.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





RENK Group AG mit starkem Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr 2025 – Gesamtauftragseingang auf Rekordniveau

Auftragseingang im ersten Halbjahr 2025 erhöht sich um +47 % auf 921 Mio. € – Book-to-Bill-Ratio bei 1,5x

Gesamtauftragsbestand erreicht Rekordwert von 5,9 Mrd. €

Umsatz steigt im ersten Halbjahr 2025 auf 620 Mio. € (+22 %), bereinigtes EBIT bei 89 Mio. € (+29 %)

Bereinigte EBIT-Marge in H1 2025 auf 14,4 % verbessert

Vorstand bestätigt Prognose für das Gesamtjahr 2025

Augsburg, 13. August 2025 – Die RENK Group, ein führender Anbieter von Antriebslösungen für den militärischen und zivilen Bereich, hat im ersten Halbjahr 2025 ihren profitablen Wachstumskurs ungebrochen fortgesetzt.

Dabei verzeichnete die RENK Group in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres einen deutlichen Anstieg beim Auftragseingang. 921 Mio. € bedeuteten ein Plus von 46,8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (H1 2024: 628 Mio. €). Die Umsatzerlöse konnten um 21,5 % auf 620 Mio. gesteigert werden (H1 2024: 510 Mio. €). Das bereinigte EBIT erhöhte sich überproportional auf 89 Mio. € nach 69 Mio. € im Vorjahr, was einem Anstieg von 29,4 % entspricht. Im selben Zeitraum verbesserte sich die bereinigte EBIT-Marge um 0,9 Prozentpunkte auf 14,4 % (H1 2024: 13,5 %). Mit einer Book-to-Bill-Ratio von 1,5x und einem Gesamtauftragsbestand von 5,9 Mrd. € ist die Visibilität für die kommenden Quartale weiter gestiegen.

Verteidigungsgeschäft weiterhin Wachstumsmotor des Konzerns

„Unsere Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr unterstreicht die starke Position von RENK. Unser voller Fokus liegt in der entschlossenen Mitgestaltung der europäischen und weltweiten Sicherheit. Die RENK Group nimmt durch ihre Technologieführerschaft, operative Exzellenz und klarer strategischer Ausrichtung eine Schlüsselrolle ein. Unser profitables Wachstum steht im Einklang mit einer starken Nachfrage nach unseren einsatzkritischen Produkten. Wir sind gut vorbereitet, um diese weitere steigende Nachfrage zuverlässig und effizient zu bedienen“, erklärte Dr. Alexander Sagel, CEO der RENK Group AG.

Im Segment Vehicle Mobility Solutions (VMS) lag der Auftragseingang im ersten Halbjahr 2025 bei 681 Mio. €, was einem Anstieg von 65,9 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht (H1 2024: 410 Mio. €). Die Umsatzerlöse wuchsen um 32,0 % auf 389 Mio. € (H1 2024: 295 Mio. €). Das bereinigte EBIT erhöhte sich überproportional um 45,3 % auf 67 Mio. € (H1 2024: 46 Mio. €), was zu einer deutlichen Margensteigerung auf 17,1 % führte (H1 2024: 15,6 %). Somit lieferte das Segment VMS erneut den größten Umsatz- und Ergebnisbeitrag für die Gruppe und ist weiterhin der Wachstumsmotor des Konzerns. Unterstrichen wird das Vertrauen in unsere Produkte zudem durch einen erneuten Auftrag für RENK America in Höhe von 99 Mio. US Dollar für einen langjährigen Kunden aus der Verteidigungsindustrie.

Im Segment Marine & Industry (M&I) stieg der Auftragseingang im ersten Halbjahr 2025 um 16,4 % auf 183 Mio. € (H1 2024: 157 Mio. €). Die Umsätze erhöhten sich um 8,7 % auf 176 Mio. € (H1 2024: 162 Mio. €). Das Marinegeschäft konnte hier Auftragseingang und Umsätze des Industriebereichs kompensieren und den damit einhergehenden schwierigen, konjunkturellen Rahmenbedingungen entgegenwirken. Das bereinigte EBIT lag bei 19 Mio. € und damit um 16,1 % über dem Vorjahreswert (H1 2024: 16 Mio. €). Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich leicht auf 10,7 % (H1 2024: 10,0 %).

Beim Segment Slide Bearings belief sich der Auftragseingang in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres auf 66 Mio. € (H1 2024: 70 Mio. €), was einem Rückgang von 5,5 % entspricht. Slide Bearings erzielte im selben Zeitraum einen Umsatz von 63 Mio. € (H1 2024: 61 Mio. €) und lag damit 2,6 % über dem Vorjahreszeitraum. Das bereinigte EBIT lag mit 10 Mio. € (H1 2024: 11 Mio. €) um 5,4 % unter dem Vorjahreswert. Trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen bewegte sich die bereinigte EBIT-Marge von 16,6 % (H1 2024: 18,0 %) weiterhin oberhalb der Gruppenmarge.

Vorstand bestätigt Prognose für 2025

Aufgrund des erfolgreichen ersten Halbjahres bestätigt der Vorstand die Prognose für das laufende Jahr und geht weiterhin von einem Umsatz von mehr als 1,3 Mrd. € und von einem bereinigten EBIT zwischen 210 und 235 Mio. € aus.

Dieser Ausblick basiert auf der aktuell erwarteten operativen Leistung, dem hohen Auftragsbestand und berücksichtigt noch nicht ein weiter zu konkretisierendes Marktpotenzial aus deutschen und europäischen Beschaffungsvorhaben im Rahmen zukünftiger, höherer Verteidigungsausgaben.

„Auch im ersten Halbjahr haben wir unser profitables Wachstum konsequent fortgesetzt und durch Steigerung der Umsätze sowie stringentes Kostenmanagement die Marge auf Konzernebene weiter verbessert“, so Anja Mänz-Siebje, CFO der RENK Group AG.

Über RENK Group AG

Die RENK Group AG mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender Hersteller von einsatzkritischen Antriebslösungen in verschiedenen militärischen und zivilen Endmärkten. Das Produktportfolio umfasst Getriebe, Fahrzeugantriebe, Powerpacks, hybride Antriebe, Federungssysteme, Gleitlager, Kupplungen und Prüfsysteme. Die RENK Group AG bedient mit diesem breiten Produktportfolio insbesondere die Märkte für Militärfahrzeuge, Marine, zivile Seefahrt und industrielle Applikationen mit Schwerpunkt auf Energieanwendungen. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die RENK Group AG einen Umsatz von 1,14 Mrd. €. Die RENK Group AG ist seit dem 7. Februar 2024 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit dem 24. März 2025 Mitglied des MDAX.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: http://renk.com

Haftungsausschluss

Diese Presseinformation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Planungen, Erwartungen, Einschätzungen und Prognosen der Unternehmensleitung des RENK Konzerns am Datum dieser Presseinformation beruhen. Diese Planungen, Erwartungen, Einschätzungen und Prognosen sind von einer Vielzahl von Annahmen abhängig und unterliegen unvorhersehbaren Ereignissen, Ungewissheiten, bekannten und nicht bekannten Risiken sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder die tatsächliche Finanzlage, Entwicklung oder Performance wesentlich von jenen abweichen, die in diesen in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Der RENK Konzern übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichteten Aussagen fortzuschreiben oder an nach dem Datum dieser Presseinformation eintretende Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, soweit er dazu nicht gesetzlich verpflichtet ist.

Kontakt:

Herr Fabian Klee

Global Head of Communications und Unternehmenssprecher

Gögginger Straße 73

86159 Augsburg

+49 160 7154 647

13.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2183040 13.08.2025 CET/CEST