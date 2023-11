Original-Research: CLIQ Digital AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: CLIQ Digital AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu CLIQ Digital AG Unternehmen: CLIQ Digital AG ISIN: DE000A35JS40 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 07.11.2023 Kursziel: 75,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Nils Scharwächter Cashflow sowie Profitabilität im Fokus - Umsatzprognose für 2023 wirkt auf Basis der schwächeren 9M-Erlösdynamik ambitioniert Die CLIQ Digital AG hat vergangene Woche den Q3-Finanzbericht vorgelegt, der umsatzseitig unter ergebnisseitig jedoch über unseren sowie den Markterwartungen ausfiel. Wenngleich die Erlöse zurück auf dem üblichen qoq-Wachstumskurs sind, erachten wir auf Basis der 9MZahlen das Erreichen der Jahresziele für 2023 im Umsatz als ambitioniert und haben in Folge dessen unsere Prognosen leicht angepasst. Europa verbleibt herausfordernd - erfolgreiche Fortsetzung in Lateinamerika: CLIQ verzeichnete nach 9M Umsatzerlöse i.H.v. 242,2 Mio. Euro, was für das Q3 einem Wachstum von 8,0% yoy auf 82,6 Mio. Euro entspricht. Obwohl sich der umsatzstärkste Markt Nordamerika erneut stark entwickelte (Q3: +18,5% yoy), liegt die Top Line für das dritte Quartal unter unseren sowie den Markterwartungen (MONe: 89,3 Mio. Euro; Konsens: 89,1 Mio. Euro). Dies ist im Wesentlichen auf den durch die Konsumzurückhaltung schwachen Verlauf auf dem europäischen Markt zurückzuführen (Erlöse: 24,8 Mio. Euro vs. Q3/22: 26,8 Mio. Euro). Seitdem die Gruppe die Geschäftsaktivitäten in Lateinamerika aufgenommen hat, entwickelte sich diese Region äußerst dynamisch und stand im Q3/23 bereits für 4,1% der Umsatzerlöse bzw. für 3,4 Mio. Euro (Q3/22: 1,3 Mio. Euro). Ergebnisqualität über den Erwartungen: Die berichteten Q3-Zahlen zeigen trotz intensivierter Kundenakquisitionskosten (Q3/23: 35,3 Mio. Euro; rd. +16% yoy) eine deutlich positive Ergebnisentwicklung, womit der kommunizierte Fokus auf die Profitabilität Früchte trägt. So stand im dritten Quartal ein EBITDA von 13,3 Mio. Euro zu Buche, was über den Markterwartungen lag (Konsens: 11,5 Mio. Euro) und margenseitig mit 16,1% auch unsere Prognosen übertraf (15,6%). Ausschlaggebend für das starke Ergebnisniveau waren deutlich reduzierte sonstige betriebliche Aufwendungen (Q3/23: 2,3 Mio. Euro bzw. 2,8% vom Umsatz; -1,7 PP yoy). Hervorzuheben ist darüber hinaus die Cashflow-Qualität des Unternehmens. So betrug der FCF nach 9M 14,8 Mio. Euro, was eine Verdopplung gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutet (9M/22: 7,4 Mio. Euro). Zudem zeigte die Bilanz zum 30.9.23, dass CLIQ auf keine Kreditlinien zurückgreift, was in einer ebenfalls starken Net Cash-Position i.H.v. 11,9 Mio. Euro (exkl. Leasingverbindlichkeiten von 4,6 Mio. Euro) resultiert. Mittelfrist-Guidance bestätigt - Jahresziele für 2023 ambitioniert: Die unveränderte Top Line-Prognose für das laufende Jahr (>345 Mio. Euro) dürfte unter Berücksichtigung der 9M-Zahlen u.E. schwer sowie nur mit einem neuen Rekordquartal (Umsatz Q4/23e: min. 102,8 Mio. Euro; >24,2% yoy) und voraussichtlich zu Lasten der Ergebnisqualität erreichbar sein. Da CLIQ jedoch im Call explizit hervorhob, sich auf die Profitabilität zu fokussieren, gehen wir davon aus, dass das Umsatzziel leicht verfehlt werden dürfte. Auf Ergebnisebene halten wir hingegen auf Basis der hohen sowie trotz des Marktumfelds stabilen Margenniveaus das Erreichen der Zielgröße (EBITDA > 50 Mio. Euro) für realistisch. Modellseitig haben wir unsere Erwartungen für das Gesamtjahr angepasst und rechnen nunmehr mit Erlösen in Q4 von 90,7 Mio. Euro (zuvor: 100,3 Mio. Euro) bei einem um 1,7 PP angehobenen EBITDA-Margenniveau auf 15,9% (2023e: 332,9 Mio. Euro; 53,1 Mio. Euro EBITDA). In den kommenden Quartalen dürfte eine Belebung der Umsatzbeiträge aus Europa zu beobachten sein. Ursächlich hierfür ist unter anderem die kürzlich erhaltene Genehmigung, gebündelten Content in Frankreich über alle Mobilfunkanbieter vertreiben zu können. Weitere Wachstumstreiber dürften insbesondere neue Märkte sein (aufgeführt wurden Asien sowie Middle East), für die die Learnings aus der Expansion in Lateinamerika nützlich sein sollten. Wir gehen davon aus, dass auch diese Märkte mittelfristig wesentliche Größenordnungen erreichen und sich die regionale Umsatzverteilung in Folge dessen stärker diversifizieren dürfte. Fazit: Dass die Bewertung (KGV 2024e: 2,6x) sowie der jüngste Kursrückgang u.E. nicht mit den Finanzkennzahlen sowie der operativen Qualität des Unternehmens übereinstimmen, haben wir bereits mehrfach betont. Wenngleich wir die Einstellung der Berichterstellung des Rentabilitätsindex (CLIQ-Faktor) bedauern, sehen wir den impliziten Bewertungsabschlag im aktuellen Kursniveau als ungerechtfertigt hoch an. Wir halten daher an unserer Kaufempfehlung bei unverändertem Kursziel von 75,00 Euro fest. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/28071.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °