Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Immobilien

Swiss Prime Site: Veränderungen im Verwaltungsrat



07.11.2023 / 07:00 CET/CEST



MEDIENMITTEILUNG Zug, 7. November 2023 Nomination von Detlef Trefzger zur Wahl in den Verwaltungsrat

Christopher Chambers tritt im März 2024 nicht mehr zur Wiederwahl an Nomination von Detlef Trefzger zur Wahl in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat von Swiss Prime Site wird der Generalversammlung vom 19. März 2024 Detlef Trefzger zur Wahl ins Gremium vorschlagen. Detlef Trefzger war von 2013 bis 2022 CEO des globalen Logistikunternehmens Kühne+Nagel. Zuvor war er 15 Jahre bei DB Schenker in leitenden Funktionen tätig, unter anderem als Mitglied des Vorstands und Divisionsleiter für globale Kontraktlogistik und Supply Chain Management. Am Anfang seiner Laufbahn arbeitete Detlef Trefzger bei Siemens im Bereich Anlagentechnik und als Strategieberater bei der Managementberatung Roland Berger. Aktuell agiert er als Verwaltungsrat mehrerer renommierter Unternehmen, unter anderem von easyJet in Grossbritannien sowie von Acceleron in der Schweiz. Detlef Trefzger hat an der Wirtschaftsuniversität Wien in Betriebswirtschaftslehre promoviert. Ton Büchner, Präsident des Verwaltungsrats, kommentiert: „Detlef verfügt über eine langjährige Erfahrung in strategischer Führung bei global agierenden Unternehmen und bringt neue Perspektiven aus dem Logistik- und Industriesektor, wo er auch für die Immobilienstrategie verantwortlich war. Er ist bestens vertraut mit der Governance von börsenkotierten Unternehmen und verfügt über ein sehr weites und dichtes Netzwerk in der Schweiz wie international. Es freut mich sehr Detlef unseren Aktionären zur Wahl vorzuschlagen“. Christopher Chambers tritt im März 2024 nicht mehr zur Wiederwahl an

Christopher Chambers hat entschieden, sich an der kommenden Generalversammlung nicht mehr zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat von Swiss Prime Site zu stellen und scheidet damit im März 2024 aus dem Gremium aus. Christopher Chambers ist seit 2009 Mitglied im Verwaltungsrat. Dazu nochmals Ton Büchner: „Christopher hat vielseitige Kompetenzen und sehr grosses Engagement ins Gremium gebracht. Wir haben besonders von seinem strategischen Anlagekalkül sowie seiner Transaktions- und Kapitalmarkterfahrung profitiert. Ich respektiere seinen Entscheid nach langjähriger Zugehörigkeit und danke ihm im Namen des gesamten Verwaltungsrats für seinen wertvollen Beitrag zur Entwicklung von Swiss Prime Site“. Die Einladung zur Generalversammlung 2024 wird zusammen mit dem Geschäftsbericht 2023 am 8. Februar 2024 publiziert. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



Investor Relations, Florian Hauber

Tel. +41 58 317 17 64, florian.hauber@sps.swiss



Media Relations

Tel. +41 58 317 17 17, communications@sps.swiss

Ende der Medienmitteilungen