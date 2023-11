Deutsche Post: Fetten Jahre sind vorbei

Zwischen Juni und Ende September erlöste die Deutsche Post 19,4 Mrd. Euro und damit fast ein Fünftel weniger im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das operative Ergebnis (EBIT) fiel auf 1,4 Mrd. Euro zurück, für das Gesamtjahr wird ein EBIT zwischen 6,2 und 6,6 Mrd. Euro erwartet. Ganz klar im Fokus dürfte das anstehende Weihnachtsgeschäft für DHL stehen. Für das Jahr 2025 zeigt sich der Konzern weniger optimistisch.

Technisch kann die Aktie auch nicht unbedingt glänzen, nach einem Verlaufshoch bei 61,38 Euro im September 2021 hat sich der Kurs zuletzt wieder fast halbiert, aktuell notiert DHL um 38,19 Euro. Zugute kommt dem Wertpapier allerdings die Unterstützungszone bestehend aus dem 61,8 % Fibonacci-Retracement, von wo aus die Aktie versucht sich zur Oberseite zu entfernen.

Schwieriges Marktumfeld

Trotz aller Schwierigkeiten könnte bei DHL aufgrund der letzten möglichen Trendwendestelle am 61,8 % Fibo nun eine Erholungsbewegung auf die vorausgegangenen Verluste einsetzen, in einem ersten Schritt an den 200-Tage-Durchschnitt bei 40,83 Euro und darüber sogar an 42,02 Euro. Dies dürfte vorerst in drei klassischen Wellen vonstattengehen. Sollte allerdings der noch zerbrechliche Boden um 36,03 Euro aus Ende Oktober wegbrechen, müssten sich Investoren auf weitere Verluste in den Bereich von 34,18 Euro und darunter sogar 33,20 Euro einstellen.