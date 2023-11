EQS-News: PWO-Gruppe setzt positive Entwicklung in den ersten 9 Monaten 2023 fort

EQS-News: PWO AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung

PWO-Gruppe setzt positive Entwicklung in den ersten 9 Monaten 2023 fort



08.11.2023 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PWO-Gruppe setzt positive Entwicklung in den ersten 9 Monaten 2023 fort Carlo Lazzarini (CEO): „Wir sind in allen für die Gruppe strategisch relevanten Bereichen auf einem guten Weg. Verbrennerunabhängiges Geschäftsmodell, hohe Innovationskraft, globale Expansion, grüne Transformation – das sind die Bausteine, mit denen wir Zukunft gestalten.“ Starkes drittes Quartal

Hohes Neugeschäft steht für anhaltendes künftiges Wachstum

Prognosen 2023 am 6. Oktober 2023 nach oben genommen

Grüne Transformation beschleunigt Oberkirch, 8. November 2023 – Die PWO-Gruppe konnte im Neunmonatszeitraum eine über ihren Planungen liegende Geschäftsentwicklung realisieren. Deshalb wurden die Prognosen am 6. Oktober 2023 für wichtige Steuerungskennzahlen des Geschäftsjahres 2023 nach oben genommen – teilweise bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr. Das hohe Neugeschäft der vergangenen Jahre führt inzwischen kontinuierlich zu an- bzw. hochlaufenden Serienproduktionen, welche die Ausläufe sichtbar übertreffen. Die intensive Zusammenarbeit in globalen Teams ermöglicht zudem kontinuierliche Verbesserungen der betrieblichen Abläufe, die sich positiv im Ergebnis auswirken. Unsere hohe Innovationskraft bei der Entwicklung neuer Lösungen in klimafreundlicher Leichtbauweise wird bei unseren Kunden weltweit geschätzt. Konsequent gestalten wir den Hochlauf der E-Mobilität mit und sind in zahlreichen E-Fahrzeugen und Plattformen vertreten. Sowohl bei Komponenten für Batteriemanagementsysteme oder für elektrisch-hydraulische Bremskraftverstärker, die eine Rückgewinnung von Bremsenergie ermöglichen, nutzen wir unsere Kompetenz in der Metallumformung an der Grenze des technologisch Machbaren und erweitern kontinuierlich unsere Lösungspalette. Auch im dritten Quartal 2023 haben wir die Weichen entsprechend gestellt, um unsere Wettbewerbsfähigkeit weiter zu stärken und unsere Produkte weiterhin möglichst nah bei unseren Kunden fertigen zu können. Für unseren neuen Produktionsstandort in Osteuropa wurde ein 100.000 Quadratmeter großes Grundstück erworben; der Spatenstich zum Bau der ersten Gebäude wird zeitnah erfolgen. Zudem beschleunigen wir die grüne Transformation und werden, wie bereits berichtet, unsere Standorte in China schon bis 2026 vollständig auf Ökostrom umstellen. Auch an unseren mexikanischen Standorten treiben wir die Planungen zur Reduzierung unseres CO 2 -Fußabdrucks mit Nachdruck voran. In der PWO-Gruppe wurden im Neunmonatszeitraum 2023 die folgenden Kennzahlen erreicht: Umsatzerlöse: 417,3 Mio. EUR (i. Vj. 395,2 Mio. EUR)

EBIT vor Währungseffekten: 23,9 Mio. EUR (i. Vj. 23,0 Mio. EUR)

EBIT inklusive Währungseffekten: 23,6 Mio. EUR (i. Vj. 23,0 Mio. EUR)

Periodenergebnis: 13,0 Mio. EUR (i. Vj. 14,8 Mio. EUR)

Investitionen: 18,2 Mio. EUR (i. Vj. 13,9 Mio. EUR)

Free Cashflow: 8,9 Mio. EUR (i. Vj. -6,4 Mio. EUR)

EK-Quote: 37,7 Prozent (31.12.2022: 37,8 Prozent)

Lifetime-Volumen des Neugeschäfts: rund 810 Mio. EUR (i. Vj. rund 730 Mio. EUR)

Unsere aktuellen Prognosen für das Geschäftsjahr 2023 bestätigen wir. Bei den erwarteten Investitionen von 40 Mio. EUR (i. Vj. 19,8 Mio. EUR) könnte sich die Realisierung bzw. der Abfluss eines Teils dieses Volumens stichtagsbedingt in das Geschäftsjahr 2024 verschieben. Dies hätte positive Auswirkungen auf die Bilanzrelationen zum Stichtag des Geschäftsjahresendes 2023 bzw. auf den Free Cashflow im Berichtsjahr. Die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2023 beruhen weiterhin auf den Annahmen, dass es im vierten Quartal 2023 zu keinen größeren Störungen in den Lieferketten – etwa durch pandemiebedingte Einschränkungen, Wirtschaftssanktionen oder eine weitere Verschärfung von geopolitischen Spannungen – kommt, Energie in ausreichendem Umfang verfügbar ist sowie sich keine signifikanten Abweichungen von den antizipierten Preisentwicklungen ergeben. Die Mitteilung zum dritten Quartal und zu den ersten 9 Monaten 2023 wird heute auf der PWO-Website unter https://www.pwo-group.com/de/investoren-presse/news-publikationen/berichte/ veröffentlicht. PWO AG Der Vorstand Kontakt:

Charlotte Frenzel Investor Relations & Corporate Communications

T. +49 179 / 6904 237

M. charlotte.frenzel.ext.ma@pwo-group.com PWO-Gruppe: Pushing boundaries in lightweight metal solutions 1.200 PRODUKTLÖSUNGEN | 3.000 MITARBEITENDE | 9 STANDORTE | ÜBER 100 JAHRE ERFAHRUNG Wir sind ein globales Unternehmen der Mobilitätsindustrie, das durch Innovationen die umweltfreundliche Mobilität der Zukunft mitgestaltet und komplett verbrennerunabhängig positioniert ist.

Mit unserer Kompetenz im klimafreundlichen Leichtbau sind wir Technologieführer und verbinden Wirtschaftlichkeit mit Nachhaltigkeit. Wir entwickeln und fertigen anspruchsvolle Metallkomponenten und komplexe Subsysteme an der Grenze des technologisch Machbaren. Den Herausforderungen unserer Zeit begegnen wir mit innovativen und nachhaltigen Konzepten. Vor allem wollen wir die darin liegenden Chancen ergreifen. So bieten wir als werteorientierter Arbeitgeber mit familiären Strukturen auf globaler Ebene unseren Mitarbeitenden ein sinnstiftendes Umfeld für das Verwirklichen ihrer persönlichen Perspektiven. Eine transparente und verantwortungsvolle Unternehmensführung ist wesentlicher Bestandteil unseres Selbstverständnisses. Unsere Unternehmensstrategie haben wir in dem Motto PEOPLE. PLANET. PROGRESS. zusammengefasst.

08.11.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com