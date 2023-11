Russell 2000: Es bleibt beim Trendbruch!

Der US-amerikanische Russell 2000 Index verharrt seit nunmehr einem Jahr in einer groben Seitwärtsspanne und lässt mit Impulsen auf sich warten. Die Auflösung eines symmetrischen Keils könnte allerdings noch Nachwirkungen zeigen, sofern sich der Markt den Erwartungen entsprechend gen Süden entwickelt.

Genau zu Beginn des Oktobers wurde nämlich durch den Bruch der Kursmarke von 1.740 Punkten ein symmetrischer Keil nach einer vorausgegangenen Abwärtsphase zur Unterseite aufgelöst, derartige Formationen sind in der Charttechnik als trendbestätigend anzusehen und könnten mittelfristig das Schicksal des Barometers bei weiteren Abschlägen besiegeln.

Vorläufig konnte sich das Barometer allerdings auf den Vorjahrestiefs um 1.641 Punkten abstützen. Auch wurde in den letzten Tagen ein regelkonformer Pullback zurück an das Ausbruchsniveau vollzogen. Prallt das Barometer entsprechend an dieser Stelle wieder ab, könnten sich auf Sicht der nächsten Wochen Abschläge auf 1.416 Punkte anschließen.

Ein Wiedereintritt in den Keil würde dagegen einen Test des 200-Tage-Durchschnitts bei 1.823 Punkten ermöglichen. Aber erst darüber könnte dann die obere Begrenzung um 1.950 Zählern angesteuert werden. Wie man es auch dreht, werden erst die nächsten Tage eine klare Entscheidung bringen.