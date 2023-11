EQS-Adhoc: Brockhaus Technologies AG: Starker Anstieg der Umsatzerlöse auf € 143 Mio. (+31%) und des bereinigten EBITDA auf € 54 Mio. (38% Marge) in 9M 2023 – Gesamtjahr am oberen Ende der Prognose erwartet

EQS-Ad-hoc: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Prognose

Brockhaus Technologies AG: Starker Anstieg der Umsatzerlöse auf € 143 Mio. (+31%) und des bereinigten EBITDA auf € 54 Mio. (38% Marge) in 9M 2023 – Gesamtjahr am oberen Ende der Prognose erwartet



09.11.2023

Brockhaus Technologies AG: Starker Anstieg der Umsatzerlöse auf € 143 Mio. (+31%) und des bereinigten EBITDA auf € 54 Mio. (38% Marge) in 9M 2023 – Gesamtjahr am oberen Ende der Prognose erwartet Frankfurt am Main, 9. November 2023. Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, „Brockhaus Technologies“) hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres gemäß vorläufiger Zahlen Umsatzerlöse von € 143 Mio. erzielt, was einem organischen Wachstum von +31% ggü. dem Vorjahreszeitraum entspricht (9M 2022: € 109 Mio.). Das bereinigte EBITDA stieg um +33% auf € 54 Mio. und entspricht damit einer bereinigten EBITDA-Marge von 38% (9M 2022: € 41 Mio.; 37% Marge). Das bereinigte EBIT stieg ebenfalls um +33% auf € 51 Mio. und entspricht somit einer bereinigten EBIT-Marge von 36% (9M 2022: € 39 Mio.; 35% Marge). Aufgrund der Akquisitionen von zwei externen Handelsagenturen im Segment Financial Technologies im H1 2023 berichtet der Konzern die Ertragskennzahlen zusätzlich auf pro-forma Basis. In der pro-forma Sicht führen diese Akquisitionen zu einem positiven Ergebniseffekt und einem bereinigten pro-forma EBITDA von € 55 Mio. (39% Marge) bzw. einem bereinigten pro-forma EBIT von € 52 Mio. (36% Marge) im Konzern. Vor Bereinigungen belief sich das EBITDA auf € 53 Mio. (9M 2022: € 40 Mio.) und das EBIT auf € 39 Mio. (9M 2022: € 27 Mio.). Das EBIT ist insbesondere von rein konsolidierungstechnischen PPA-Abschreibungen beeinflusst. Vor dem Hintergrund der positiven Entwicklung erwarten wir, dass Brockhaus Technologies im Gesamtjahr das obere Ende der für die Umsatzerlöse prognostizierten Spanne (€ 165 - 175 Mio.) bei einer unveränderten bereinigten EBITDA-Marge von 35% erreichen wird. Bezüglich der Definition der alternativen Leistungskennzahlen wird auf Seite 85ff. unseres Geschäftsberichts 2022 sowie auf Seite 19 unseres Halbjahresfinanzberichts H1 2023 verwiesen. Im Jahr 2022 umfassten die Bereinigungen noch das Minderergebnis aus Value Step-up. Um Abweichungen zwischen den wesentlichen Leistungskennzahlen und IFRS bestmöglich zu vermeiden, wird diese Bereinigung nicht mehr vorgenommen. Damit findet keine Bereinigung der Umsatzerlöse mehr statt und die Vorjahresangaben wurden dementsprechend ebenfalls angepasst. Aus den Vorjahreswerten 9M 2022 wurde außerdem der Ergebnisbeitrag der im November 2022 veräußerten Palas (ehemaliges Segment Environmental Technologies) herausgerechnet. Die in dieser Mitteilung genannten Finanzkennzahlen sind vorläufig und ungeprüft. Die Quartalsmitteilung 9M 2023 wird am Dienstag, den 14. November 2023 veröffentlicht. Der Earnings Call 9M 2023 ist ebenfalls für Dienstag, den 14. November 2023, um 16:00 Uhr CET angesetzt.

Kontakt: Brockhaus Technologies – Paul Göhring Phone: +49 69 20 43 40 90 Fax: +49 69 20 43 40 971 E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com



