EQS-News: Brockhaus Technologies AG: Umsatzerlöse steigen in H1 2025 um +2,6% auf € 112 Mio. bei einem bereinigten EBITDA von € 25 Mio. – Prognose für 2025 bestätigt

Brockhaus Technologies AG: Umsatzerlöse steigen in H1 2025 um +2,6% auf € 112 Mio. bei einem bereinigten EBITDA von € 25 Mio. – Prognose für 2025 bestätigt



Brockhaus Technologies AG: Umsatzerlöse steigen in H1 2025 um +2,6% auf € 112 Mio. bei einem bereinigten EBITDA von € 25 Mio. – Prognose für 2025 bestätigt

Umsatzerlöse im Konzern wachsen organisch um +2,6% auf € 112 Mio., bei einem bereinigten EBITDA von € 25 Mio.

Bikeleasing investiert in die langfristige Wachstumsstrategie; Umsatzerlöse von € 97 Mio. (+2,9%) und ein bereinigtes EBITDA von € 27 Mio. (-34,1%)

IHSE steigert Rohertragsmarge durch einen verbesserten Produkt- und Kundenmix; Umsatzerlöse von € 14 Mio. (+0,8%) und ein bereinigtes EBITDA von € 1,5 Mio. (+299,6%)

Nettoverschuldung im Konzern mit 1,01x des bereinigten LTM EBITDA weiterhin deutlich unter dem Zielwert

Prognose für 2025 unverändert mit Umsatzerlösen von € 225 Mio. bis € 235 Mio. und ein bereinigtes EBITDA von € 50 Mio. bis € 55 Mio.

Gründer und CEO Marco Brockhaus kommentiert: „Trotz des weiterhin eingetrübten konjunkturellen und konsumseitigen Geschäftsklimas konnten wir uns im ersten Halbjahr 2025 gut behaupten. Bikeleasing investiert in die langfristige Wachstumsstrategie zur Transformation vom Single-Product-Dienstradleasinganbieter zur Multi-Benefit-Plattform. IHSE treibt die kontinuierliche Weiterentwicklung ihrer Technologie voran und steigert die Rohertragsmarge im zweiten Quartal 2025 durch einen verbesserten Produkt- und Kundenmix, insbesondere resultierend aus dem wachsenden Defense-Geschäft. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 erwarten wir trotz des anhaltend anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfelds ein organisches Umsatzwachstum von +10% bis +15% auf € 225 Mio. bis € 235 Mio. Vor dem Hintergrund der Investitionen in das langfristige Wachstum von Bikeleasing und des weiterhin sehr herausfordernden Fahrradmarktes erwarten wir für das Geschäftsjahr 2025 ein bereinigtes EBITDA von €50 Mio. bis € 55 Mio.“

Frankfurt am Main, 14. August 2025. Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, „Brockhaus Technologies“ oder „Gesellschaft“, ISIN: DE000A2GSU42) erzielte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres Umsatzerlöse von € 112 Mio., was einem organischen Wachstum von +2,6% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht (H1 2024: € 109 Mio.). Das bereinigte EBITDA betrug im Berichtszeitraum € 25 Mio. und entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 22,4% (H1 2024: € 37,8 Mio.; 34,6% Marge). Damit liegt der Konzern auf Kurs, die kommunizierte Prognose für das Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatzwachstum auf € 225 Mio. bis € 235 Mio. und einem bereinigten EBITDA von € 50 Mio. bis € 55 Mio. zu erreichen.

Der Free Cashflow vor Steuern von BKHT befindet sich mit € -22,7 Mio. deutlich unter dem Niveau des Vorjahres (H1 2024: € 2,3 Mio.), was im Wesentlichen auf die verschobene Auszahlung einer Refinanzierungstranche bei Bikeleasing von rund € 23 Mio. in den Folgemonat zurückzuführen ist. Zum Abschlussstichtag lag der Refinanzierungs-Backlog (Räder, die zwar bereits von Bikeleasing erworben wurden, aber für welche noch kein Geldeingang seitens der verschiedenen Refinanzierungspartner erfolgt ist) mit € 34 Mio. deutlich über dem Vergleichszeitraum (H1 2024: € 20 Mio.). Aufgrund der Saisonalität im Dienstradleasinggeschäft und den damit einhergehenden Refinanzierungs-Backlog entfällt der maßgebliche Anteil des betrieblichen Cashflows des Konzerns in der Regel auf die zweite Jahreshälfte eines Geschäftsjahres.

Die Nettoverschuldung im Konzern bezogen auf das bereinigte EBITDA der letzten zwölf Monate erhöhte sich von 0,70x zum 31. Dezember 2024 auf 1,01x zum Ende des ersten Halbjahres 2025. Dieser Anstieg ist im Wesentlichen auf eine leicht erhöhte Verschuldung aus Darlehen sowie das geringere EBITDA der letzten zwölf Monate zurückzuführen. Der Leverage liegt weiterhin deutlich unter dem Zielwert im Konzern von 2,5x.

Bikeleasing investiert in die langfristige Wachstumsstrategie und Transformation

Das Segment HR Benefit & Mobility Plattform (Bikeleasing, Probonio & Bike2Future) setzt trotz wirtschaftlicher Herausforderung den Wachstumskurs fort. Die Umsatzerlöse stiegen im ersten Halbjahr 2025 um +2,9% auf € 97 Mio. (H1 2024: € 95 Mio.). Maßgeblicher Faktor für das Wachstum war ein deutlicher Anstieg der Umsatzerlöse aus der Verwertung von Bikes am Ende der Leasinglaufzeit, die grundsätzlich eine niedrigere Rohertragsmarge aufweisen als die übrigen Umsatzkomponenten des Segments. Das bereinigte EBITDA sank um -34,1% auf € 27 Mio., bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 27,5% (H1 2024: € 41 Mio.; 42,9%). Die Marge wurde insbesondere durch geplante höhere Personal- und sonstige betriebliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der langfristigen Wachstumsstrategie zur Transformation vom Single-Product-Dienstradleasinganbieter zu einer Multi-Benefit-Plattform beeinflusst.

Die Anzahl der über die digitale Bikeleasing-Plattform in H1 2025 neu vermittelten Fahrräder belief sich auf 71 Tsd., was einem Rückgang von -12,3% gegenüber dem Vergleichszeitraum (H1 2024: 81 Tsd. Stück) entspricht. Zum 30. März 2025 betrug der Rückgang noch -20,3%, der im Q2 entsprechend deutlich reduziert wurde. Das Marktumfeld ist weiterhin von einem Angebotsüberhang an Fahrrädern und hohen Rabatten im Einzelhandel geprägt. Ursächlich dafür sind vor allem volle Lagerbestände bei den Fahrradhändlern, die u.a. auf Insolvenzen, Marktrückzüge sowie auf die Nachwirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen sind.

Das Neukunden-Onboarding bei Bikeleasing entwickelt sich hingegen weiterhin positiv. Zum 30. Juni 2025 betrug die Anzahl der an die digitale Plattform von Bikeleasing angeschlossenen Unternehmen rund 78 Tsd. (+16,6% LTM-Wachstum) mit ca. 3,9 Mio. (+8,4% LTM-Wachstum) beschäftigten Mitarbeitern.

Durch die Übernahme der digitalen Multi-Benefit-Plattform Probonio.de erweitert sich das Leistungsspektrum für Unternehmenskunden deutlich. So können den rund 78 Tsd. Firmenkunden von Bikeleasing zukünftig weitere lohnoptimierte Benefits angeboten werden. Seit Übernahme im April 2024 konnte die Anzahl der Probonio Firmenkunden auf rund 2,5 Tsd. mehr als verdreifacht werden.

Darüber hinaus sollte der zweitgrößte deutsche Fahrradleasinganbieter Bikeleasing davon profitieren, dass die Leasingrückläufer nun nicht mehr nur im etablierten B2B-Geschäft, sondern auch über die im Jahr 2024 neu gegründete B2C-Vermarktungsplattform für Gebrauchträder (Bike2Future.de) weiterverkauft werden.

Beide strategische Neuerungen sollten zusätzliches Wachstumspotenzial schaffen und bedeuten den Startschuss für die Transformation Bikeleasing von einem Single-Product-Dienstradleasinganbieter zur international expandierenden Multi-Product-Plattform.

IHSE steigert Rohertragsmarge durch einen verbesserten Produkt- und Kundenmix

Im Segment Security Technologies (IHSE) lagen die Umsatzerlöse im Berichtszeitraum bei € 14 Mio. (+0,8%) im Vergleich zum Vorjahr (H1 2024: € 14 Mio.). In EMEA lagen die Umsatzerlöse mit € 8,4 Mio. auf dem Niveau des Vergleichszeitraum (H1 2024: € 8,2 Mio.). Gleiches gilt für die Region Americas mit Umsatzerlösen von € 5,2 Mio. (H1 2024: 5,2 Mio.) sowie für die Region APAC mit Umsatzerlösen in Höhe von € 0,8 Mio. (H1 2024: € 0,8 Mio.).

Die Rohertragsmarge lag im ersten Halbjahr 2025 mit 82,0% deutlich über dem Niveau des Vergleichszeitraums (H1 2024: 71,0%). Ursächlich dafür waren maßgeblich aktivierte Eigenleistungen von € 1,2 Mio. aus erhöhten Entwicklungsinvestitionen in die neuen Matrizen- und Extendergenerationen von IHSE und kvm-tec. Aber auch ohne aktivierte Eigenleistungen lag die Rohertragsmarge des Segments mit 73,5% deutlich höher als im Vergleichszeitraum (H1 2024: 68,3%). Ausschlaggebend dafür war ein verbesserter Produkt- und Kundenmix, insbesondere resultierend aus dem wachsenden Defense-Geschäft von IHSE, der sich positiv auf die Rohertragsmarge des Segments auswirkte.

Das bereinigte EBITDA betrug im Berichtszeitraum € 1,5 Mio. (+299,5%) bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 10,4% (H1 2024: € 0,4 Mio.; 2,6%) und lag damit deutlich über dem Vorjahresniveau. Hauptgrund hierfür war die deutlich höhere Rohertragsmarge, während die Fixkosten für Personal sowie sonstige betriebliche Aufwendungen nur leicht über dem Niveau des Vergleichszeitraums lagen.

Zudem treibt IHSE die kontinuierliche Weiterentwicklung ihrer Technologie und Lösungen voran. So konnte u.a. im Bereich Government & Defense (ca. 20% vom Gruppenumsatz 2024 der IHSE) mit der NIAPC-Zulassung und entsprechender Listung im NATO-Produktkatalog ein wichtiger Meilenstein im ersten Halbjahr erreicht werden. Darüber hinaus arbeitet IHSE auf den Launch einer gänzlich neuen Generation ihres Produktportfolios im zweiten Halbjahr 2025 hin.

Prognose für das Geschäftsjahr 2025 – Wachstum der Umsatzerlöse auf €225Mio. bis €235Mio. bei einem bereinigten EBITDA von €50Mio. bis €55Mio. erwartet

Brockhaus Technologies erwartet im Geschäftsjahr 2025 Umsatzerlöse zwischen € 225 Mio. und € 235 Mio., was einem soliden organischen Wachstum zwischen +10% und +15% gegenüber dem Geschäftsjahr 2024 entspricht. Für das bereinigte EBITDA plant der Konzern für das Geschäftsjahr 2025 mit einem Wert zwischen € 50 Mio. und € 55 Mio. Dies entspricht einem Rückgang zwischen -15% und -23% gegenüber dem bereinigten EBITDA des Berichtszeitraums 2024.

Im Zuge der angestoßenen Transformation von Bikeleasing vom Single-Product- hin zum Multi-Benefit-Anbieter fallen im Geschäftsjahr 2025 planmäßig deutlich höhere Kosten für Personal sowie sonstige betriebliche Aufwendungen an. Die gestiegenen Aufwendungen sind vor allem auf strategische Wachstumsinitiativen zurückzuführen, insbesondere auf den Rollout der digitalen Multi-Benefit-Plattform Probonio und den Aufbau der im Jahr 2024 gegründeten Vermarktungsplattform für Gebrauchträdern, Bike2Future. Trotz erster Erholungsimpulse im deutschen Fahrradmarkt bleibt das Marktumfeld außerdem weiterhin anspruchsvoll. Hohe Lagerbestände bei den Fahrradhändlern führen nach wie vor zu erheblichen Preisnachlässen im Einzelhandel, was sich nicht nur auf die erzielten Preise im Verkauf gebrauchter Fahrräder, sondern auch auf die Nachfrage nach neuen Diensträdern auswirkt. Der Vorstand geht davon aus, dass diese Situation auch im zweiten Halbjahr 2025 weiterhin bestehen wird, was sich entsprechend in der Prognose für das Gesamtjahr 2025 widerspiegelt.

Bezüglich der Definition der alternativen Leistungskennzahlen wird auf Seite 93ff. unseres Geschäftsberichts 2024 verwiesen.

Den Halbjahresfinanzbericht 2025 und weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: https://ir.brockhaus-technologies.com/publikationen

Der Earnings Call zum ersten Halbjahr 2025 in englischer Sprache findet am Donnerstag, den 14. August 2025 um 16:00 Uhr (MESZ) statt. Interessenten können sich unter folgendem Link für den Call registrieren: https://webcast.meetyoo.de/reg/1w3hYqZNvcoh

