EQS-News: adesso SE steigert Umsatz im 1. Halbjahr um 12 % auf 709,5 Mio. EUR und verbessert EBITDA um 34 % auf 37,2 Mio. EUR / Weitere Profitabilitätssteigerung erwartet / Prognose für Gesamtjahr bekräftigt

adesso SE steigert Umsatz im 1. Halbjahr um 12 % auf 709,5 Mio. EUR und verbessert EBITDA um 34 % auf 37,2 Mio. EUR / Weitere Profitabilitätssteigerung erwartet / Prognose für Gesamtjahr bekräftigt



* Umsatzwachstum von 12 % auf 709,5 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2025

* EBITDA nach sechs Monaten um 34 % auf 37,2 Mio. EUR gesteigert

* Auslastung gegenüber Vorjahr verbessert und leichte Erholung im Produktgeschäft

* Weitere Profitabilitätssteigerung im zweiten Halbjahr erwartet

* Gesamtjahresprognose für Umsatz und Ergebnis bekräftigt

Mit dem heute veröffentlichten Halbjahresbericht 2025 sieht sich die adesso SE auf Kurs, die eigenen Wachstumsziele für Umsatz und operatives Ergebnis EBITDA auf Gesamtjahressicht zu erreichen. Die Nachfrage nach den Digitalisierungsdienstleistungen von adesso verblieb auf gutem Niveau, so dass sich die Auslastung der eigenen Mitarbeitenden gegenüber dem ersten Halbjahr des Vorjahres auch aufgrund der verringerten Dynamik bei Neueinstellungen verbessert hat. Im zweiten Quartal 2025 konnte der Umsatz um 13 % auf 356,1Mio.EUR gesteigert und das operative Ergebnis auch infolge von Lizenzeinnahmen im Produktgeschäft gegenüber dem Vorjahr auf 19,3 Mio. EUR (Q2 2024: 9,9 Mio. EUR) nahezu verdoppelt werden. Der kumulierte Umsatz wurde um 12 % auf 709,5 Mio. EUR ausschließlich organisch gesteigert. Mit 37,2 Mio. EUR liegt das Ergebnis des ersten Halbjahrs 2025 34 % über dem Vorjahr (27,7 Mio. EUR).Die Anzahl der auf Vollzeitstellen umgerechneten Mitarbeitenden (FTE) wurde zum Stichtag um 7 % weiterhin deutlich unterproportional zum Umsatz auf 10.794 (Vorjahr: 10.101) ausgebaut. Der Nachfrage entsprechend ist die Materialeinsatzquote, vorwiegend aufgrund der Ergänzung durch externe Mitarbeitende und Partner in Projekten, gegenüber dem ersten Quartal 2025 noch nicht rückläufig. Während sich der Personalaufwand, als größte Kostenposition von adesso, mit 10% und auch der sonstige betriebliche Aufwand mit 4 % unterproportional zum Umsatz entwickelten, stiegen die Materialaufwendungen mit 26 % überproportional an. Eine moderate Steigerung der Einstellungsdynamik im Jahresverlauf soll diesem Effekt entgegenwirken. Wie prognostiziert wird mit einer Aufhellung der Investitionsbereitschaft im Versicherungsproduktbereich gerechnet, welche die anhaltenden ergebnisbelastenden Effekte des Segments IT-Solutions sukzessive mindern soll. Erste Lizenzerlöse im zweiten Quartal 2025 stützen diese Einschätzung. Gleichzeitig trafen die Digitalisierungsdienstleistungen in allen Kernbranchen von adesso, mit Ausnahme des besonders konjunktursensitiven Bereichs Automotive, auf eine wachsende Nachfrage. Demgegenüber stehen leicht eingetrübte allgemeinwirtschaftliche Konjunkturaussichten, die sich mittelbar auch auf das Geschäft von adesso auswirken könnten. Auf Basis des bisherigen Geschäftsverlaufs, des Auftragsbestands und zusätzlicher Chancen durch Investitionen in Verteidigung und Infrastruktur als auch der sieben zusätzlichen Arbeitstage in der zweiten Jahreshälfte 2025 (ein Arbeitstag mehr als im zweiten Halbjahr 2024) bekräftigt der Vorstand die Gesamtjahresguidance für Umsatz und Ergebnis. Demnach sollen die Erlöse 2025 auf 1,35 bis 1,45 Mrd. EUR gesteigert und dabei ein EBITDA zwischen 105 und 125 Mio. EUR erreicht werden.

adesso trifft als inzwischen größter deutscher IT-Dienstleister mit seinem branchenspezifischen Beratungs- und Softwareentwicklungsangebot auf eine weiterhin hohe Digitalisierungsnachfrage. So konnten die Umsätze in allen Kernbranchen mit Ausnahme von Automotive gegenüber dem Vorjahr teils kräftig ausgeweitet werden. Während sich die Branchen Gesundheitswesen und Utilities mit Zuwächsen von 27 % beziehungsweise 22 % besonders positiv entwickelten, verzeichnete Automotive einen Rückgang von annähernd 7 %. In der umsatzseitig größten Kernbranche der öffentlichen Auftraggeber verliefen die ursprünglich aufgrund von Budgetfreigaben nach der Bundestagswahl erwarteten Aufholeffekte nur schleppend. Gleichwohl wurde nach dem ersten Halbjahr 2025 hier ein Zuwachs von 9 % auf 109,1 Mio. EUR erzielt. Auch wenn adesso im weiteren Jahresverlauf eine Beschleunigung des Wachstums erwartet, so ist mit zusätzlichen Impulsen aus dem Investitionspaket der Bundesregierung nicht vor dem Jahresende 2025 zu rechnen. Wenngleich das Umsatzwachstum vor allem im Segment IT-Services erzielt wurde, so entwickelten sich die Erlöse auch bei den adesso insurance solutions vor allem im zweiten Quartal erfreulich. Hierzu trugen auch Lizenzabschlüsse im niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Bereich mit zwei Versicherungsunternehmen bei, welche insgesamt die Belastungen aus dem Produktgeschäft reduzierten.

Das erreichte Umsatzwachstum ist mit 14 % vorwiegend auf den deutschen Markt begründet. Im Ausland konnten die Erlöse um 6 % gesteigert werden. Innerhalb des ersten Halbjahrs wurden im ersten Quartal 353,4 Mio. EUR und im zweiten Quartal 356,1 Mio. EUR Umsatz erzielt (Vorjahr: 317,1 Mio. EUR und 314,0 Mio. EUR). Dies entspricht einer Beschleunigung des Wachstumstempos vom ersten Quartal mit 11 % auf 13 % im zweiten Quartal gegenüber 2024. Aufgrund der stärkeren zweiten Jahreshälfte im Vorjahr als auch durch das moderatere Einstellungstempo wird für die zweite Jahreshälfte mit einer etwas nachlassenden Dynamik gerechnet.

Das EBITDA konnte im zweiten Jahresviertel gegenüber dem schwächeren Vergleichszeitraum im Vorjahr sehr deutlich um 95 % auf 19,3 Mio. EUR verbessert werden. Das kumulierte EBITDA zum Halbjahr wurde somit um 34 % auf 37,2 Mio. EUR (Vorjahr: 27,7 Mio. EUR) verbessert. Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 5,2 % nach 4,4 % im Vorjahr Die Fortschritte der Profitabilitätssteigerung sind vor allem auf die höhere Auslastung der eigenen Mitarbeitenden bei unterproportional zum Umsatz angestiegenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen, Lizenzerlöse sowie eine abnehmende Belastung aus dem Produktgeschäft zurückzuführen. Weiterhin wird ein Programm verfolgt, um noch konsequenter Preisanpassungsbedarf zu analysieren und durchzusetzen.

Im ersten Halbjahr 2025 stieg die Anzahl der Vollzeitäquivalente im Periodendurchschnitt um 6 %. Der Personalaufwand erhöhte sich hierdurch mit 10 % unterproportional zum Umsatz auf 493,7 Mio. EUR (Vorjahr: 449,6 Mio. EUR). Dies entspricht moderat um 4 % gestiegenen Personalkosten pro FTE bei einem gleichsam um 4 % gegenüber dem Vergleichszeitraum erhöhten annualisierten Rohertrag pro FTE von 109 T€ auf 113 T€. Dieser grundsätzlich positiven Entwicklung steht im ersten Halbjahr ein um 26 % überproportional zum Umsatz auf 111,5 Mio. EUR (Vorjahr: 88,3 Mio. EUR) gestiegener Materialaufwand entgegen, vornehmlich durch den Einsatz von externen Projektmitarbeitenden und Partnern. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wuchsen margensteigernd lediglich um 4 % auf 79,1 Mio. EUR (Vorjahr: 75,7 Mio. EUR).

Verglichen zum Vorjahr stiegen die Abschreibungen weitgehend proportional zum Personalausbau und der Geschäftsentwicklung um 9 % auf 35,0 Mio. EUR. Das Beteiligungsergebnis reduzierte sich auf -1,4 Mio. EUR (Vorjahr: -0,9 Mio. EUR) und das Finanzergebnis verbesserte sich gegenläufig leicht auf -5,3 Mio. EUR (Vorjahr: -5,5 Mio. EUR).

Die rechnerische Steuerquote beträgt -32 % nach +8 % im Vorjahr. Das Konzernergebnis verbesserte sich deutlich um 40 % auf -6,0 Mio. EUR (Vorjahr: -9,9 Mio. EUR); das Ergebnis je Aktie errechnet sich zu -0,88 EUR (Vorjahr: -1,51 EUR).

Weitere Kennzahlen und Informationen

Die Finanzverbindlichkeiten sind bei laufenden Tilgungszahlungen und der Aufnahme neuer Darlehen im ersten Halbjahr 2025 gegenüber dem 31.12.2024 um insgesamt 51,7 Mio. EUR auf 187,9 Mio. EUR gestiegen (30.06.2024: 167,6 EUR). Hintergründe sind ein deutlicher Anstieg des Netto-Betriebsvermögens im ersten Halbjahr 2025 und des hierdurch bedingten höheren negativen Cashflows aus der operativen Geschäftstätigkeit von -44,2 Mio. EUR (Vorjahr -18,2 Mio. €). Verursacht wird dieser Anstieg im Wesentlichen durch eine Erhöhung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der Vertragsvermögenswerte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dagegen erhöhte sich das Working Capital insgesamt gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahrs indes unterproportional zum Umsatz um 10 % auf 226,0 Mio. EUR. Der höhere Finanzierungsbedarf ist darüber hinaus vor allem auf den Erwerb der verbleibenden Minderheitsanteile an der adesso business consulting AG (ehemals: adesso orange AG) sowie der KIWI Consulting EDV-Beratung GmbH zurückzuführen.

Zum Stichtag bilanziert adesso liquide Mittel in Höhe von 44,9 Mio. EUR nach 52,1 Mio. EUR im Vorjahr. Die Nettoverschuldung beträgt zum Stichtag -143,0 Mio. EUR (31.12.2024: -46,6 Mio. EUR; 30.06.2024: -115,3 Mio. EUR).

Ausblick

Die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich gegenüber den bekanntgemachten Prognosen für 2025 nach dem ersten Halbjahr leicht eingetrübt. Unabhängig von der stagnierenden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung bleiben die branchenspezifischen Rahmenbedingungen für den IT-Sektor gut und die für adesso relevanten Segmente auch mittelfristig auf Wachstumskurs. Das erreichte Umsatzwachstum sowie erkennbare Fortschritte bei der Ergebnisentwicklung und Profitabilität stimmen grundsätzlich positiv. Die Geschäftsentwicklung entspricht im ersten Halbjahr 2025 dem vom Vorstand erwarteten Verlauf und bietet hinsichtlich der Auslastung für das zweite Halbjahr weiterhin Potenzial. Aufgrund von sieben zusätzlichen Arbeitstagen gegenüber der ersten Jahreshälfte 2025 als auch weiteren Lizenzabschlüssen wird mit einem deutlich höheren Ergebnisbeitrag im zweiten Halbjahr gerechnet. Der Vorstand bekräftigt daher seinen ursprünglichen Prognosekorridor 2025 für Umsatz und das operative Ergebnis. Demnach sollen die Erlöse auf 1,35 bis 1,45 Mrd. EUR gesteigert und dabei ein EBITDA zwischen 105 und 125 Mio. EUR erreicht werden.

Der vollständige Halbjahresbericht sowie eine tabellarische Mehrperiodenübersicht der wesentlichen Kennzahlen sind unter www.adesso-group.de unter dem Menüpunkt Investor Relations abrufbar.

adesso Group

Die adesso Group ist mit über 10.700 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz 2024 von rund 1,3 Milliarden Euro eins der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, weiteren in Europa und ersten Standorten in Asien sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2025 als Top Employer und 2023 sowie 2020 branchenübergreifend als bester Arbeitgeber seiner Größenklasse in Deutschland ausgezeichnet. Zudem gelang adesso 2023 nach 2020, 2018 und 2016 die Erstplatzierung unter den IT-Arbeitgebern.

Kontakt:

Martin Möllmann

Head of Investor Relations

Tel.: +49 231 7000-7000

E-Mail: ir@adesso.de

