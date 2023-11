EQS-News: Meta Wolf AG schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung ab

EQS-News: Meta Wolf AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Meta Wolf AG schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung ab



09.11.2023 / 13:26 CET/CEST

Meta Wolf AG schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung ab

Kranichfeld, den 9. November 2023 – Die Meta Wolf AG (ISIN DE000A254203; WKN A25420; Börsenkürzel: WOLF) („Gesellschaft“) hat die am 13. Juli 2023 von der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft beschlossene Bezugsrechtskapitalerhöhung mit der heutigen Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister abgeschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft wurde von EUR 14.948.888,00 um EUR 9.965.925,00 auf EUR 24.914.813,00 durch Ausgabe von 9.965.925 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der Gesellschaft („Neue Aktien“) erhöht. Die Neuen Aktien wurden in der Bezugsfrist vom 24. Oktober 2023 bis zum 6. November 2023 (jeweils einschließlich) im Bezugsverhältnis von 3:2 zum Bezugspreis von EUR 3,80 je Neuer Aktie nach den Bedingungen und Bestimmungen des im Bundesanzeiger veröffentlichten Bezugsangebots vom 23. Oktober 2023 angeboten. Sämtliche Neuen Aktien, für die keine Bezugsrechte ausgeübt wurden, wurden der LUBANCO PTE LTD., Singapur, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Tom Wolf, zugeteilt, die sich gemäß einer Festbezugs- und Backstop-Vereinbarung zum Erwerb der nicht bezogenen Neuen Aktien verpflichtet hatte.

Die Gesellschaft erwartet aus der Kapitalerhöhung Nettoemissionserlöse in Höhe von rund EUR 37,5 Millionen. Die Gesellschaft beabsichtigt, diese zur Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie und zur Entwicklung der neuen Geschäftsbereiche der Meta Wolf-Gruppe zu verwenden.

Die Neuen Aktien sollen voraussichtlich morgen zum Handel am Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) zugelassen und voraussichtlich am oder um den 13. November 2023 in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Lieferung der Neuen Aktien soll voraussichtlich ebenfalls am oder um den 13. November 2023 erfolgen.

Die Kapitalerhöhung wurde von der B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft begleitet.

Kontakt:

Meta Wolf AG

Herr André Schütz

Bahnhofstraße 15

99448 Kranichfeld



T +49 36450 33-215

F +49 36450 33-218

E-Mail: andre.schuetz@metawolf.com

