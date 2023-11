Primerica schüttet vierteljährliche Dividende aus

Der amerikanische Finanzdienstleister Primerica Inc. (ISIN: US74164M1080, NYSE: PRI) kündigt eine konstante Quartalsdividende in Höhe von 65 US-Cents je Aktie an. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 12. Dezember 2023 (Record date: 21. November 2023).

Insgesamt schüttet Primerica somit auf das Jahr gerechnet 2,60 US-Dollar an seine Aktionäre aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 203,60 US-Dollar (Stand: 8. November 2023) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,27 Prozent. Im Februar 2023 wurde die Dividende um 18 Prozent auf den aktuellen Betrag angehoben.

Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 710,93 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 673,29 Mio. US-Dollar), wie ebenfalls 7. November 2023 mitgeteilt wurde. Der Ertrag lag bei 152,06 Mio. US-Dollar nach 79,56 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Der Finanzdienstleister Primerica ist 1977 gegründet worden. 2010 ging das Unternehmen an die Börse und ist seitdem an der Wall Street gelistet.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 43,56 Prozent im Plus (Stand: 8. November 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 7,16 Mrd. US-Dollar.

