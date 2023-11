Rekordhoch bei Microsoft und Eli Lilly, News zu Cisco, Amazon, Rivian, Snap, Disney, SoFi - Calling USA

In unserer Live-Schalte nach Silicon Valley geht es heute um veränderte Gewinnschätzungen für die S&P 500-Firmen, den Einfluss der Zinsen auf den Markt und die stetig wachsenden Schulden der Amerikaner.

In unserer Live-Schalte nach Silicon Valley geht es heute um veränderte Gewinnschätzungen für die S&P 500-Firmen, den Einfluss der Zinsen auf den Markt und die stetig wachsenden Schulden der Amerikaner. Interessant ist auch der Blick auf den APEC-Gipfel, in San Francisco sitzt kommende Woche die Industrie mit am Tisch der Politiker. Zudem gibt es Spannendes von den Unternehmen: Was treibt Microsoft und Eli Lilly zu neuen Höchstkursen und worauf achten Analysten derzeit bei Apple und Tesla besonders? Was ist bei Cisco kommende Woche zu erwarten und entwickelt Amazon möglicherweise sein eigenes ChatGPT? Eins haben Rivian, Snap und Disney gemeinsam: Sie wollen sparen, allerdings jeder auf andere Art und Weise. Und wir werfen einen Blick auf SoFi, unsere Zuschauerfrage.

