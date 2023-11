Starbucks ist die attraktivste Kaffee-Aktie, aber mit 3 Risiken!

Starbucks-Aktie: Kennst du die drei Risiken?!

In der aufregenden Welt der Finanzmärkte gibt es eine Vielzahl von Investmentmöglichkeiten, und Starbucks (WKN: 884437) ist zweifellos ein heißes Thema. Der Kaffeekonzern, der auch ohne seinen Gründer Howard Schultz floriert wie eh und je, verzeichnete im letzten Quartal beeindruckende Zuwächse. Der Gewinn pro Aktie stieg um satte 39%, und die Dividende wurde großzügig um 7,5% erhöht, was die Aktionäre sicherlich jubeln lässt.

Doch während die Quartalszahlen und die Preissetzungsmacht von Starbucks in den USA beeindruckend sind, gibt es auch dunkle Wolken am Horizont. Das Unternehmen, das stark in China investiert hat, sieht sich mit spezifischen Risiken konfrontiert, die jedem Investor der Starbucks-Aktie klar sein sollten.

Konkret gibt es drei Risiken, die Starbucks möglicherweise auf dem Weg zum Erfolg aufhalten könnten. Welche Risiken sind das? Und wie plant der Kaffeeriese, trotz dieser Unsicherheiten weiter zu wachsen und die Gewinne zu steigern? Das erfährst du nur im Video.

Florian besitzt Aktien von Starbucks. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

