DAX-FLASH: Knapp im Plus erwartet - New Yorker Rally kein Treiber

FRANKFURT (dpa-AFX) - Anleger am deutschen Aktienmarkt warten zum Start in eine mit Konjunkturdaten gefüllte Woche erst einmal ab. Im Fokus stehen Inflationsdaten aus den USA. Der Rückenwind der New Yorker Börsen, wo es am Freitag eine Rally vor allem bei Technologiewerten gegeben hatte, kommt daher hierzulande kaum an. Rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit 0,06 Prozent knapp im Plus auf 15 245 Punkte. Auch in Asien fiel der Wochenstart verhalten aus.

Händler verweisen auch darauf, dass die US-Ratingagentur Moody's den Vereinigten Staaten demnächst ihre bisherige Topbewertung wegnehmen könnte: der Ausblick für das Land wurde am späten Freitagabend von "stabil" auf "negativ" gesetzt.

Zuvor waren am Freitag der Dow Jones Industrial und vor allem die Nasdaq-Indizes deutlich gestiegen. Zur Begründung hieß es, Anleger hätten es wohl verdrängt, dass die US-Notenbank Fed nach Aussagen ihres Vorsitzenden Jerome Powell weiter nicht davon überzeugt ist, die Geldpolitik ausreichend gestrafft zu haben. Alle Augen richten sich nun auf die US-Verbraucherpreise, die am Dienstag veröffentlicht werden.

"Diese Woche ist - mit Ausnahme der am Dienstag anstehenden Umfragewerte des ZEW - wieder eindeutig von Neuveröffentlichungen aus den USA geprägt", schrieben die Experten der NordLB am Morgen. Außerdem bleibt die Berichtssaison zentrales Thema. Am Montag öffnen Bilfinger , Talanx , Salzgitter und die Automobil-Holding Porsche SE ihre Bücher./tih/mis