DAX: Island-Gap etabliert

Der Deutsche Aktienindex DAX kann auf eine erfolgreiche letzte Handelswoche zurückblicken, in dem es gelang an ein komplexes Widerstandscluster um 15.330 Punkten zuzulegen. Ein Ausbruch blieb dem Barometer bislang verwehrt, könnte aber durchaus in dieser Woche einsetzen.

Noch beherrscht aber ein seit Ende Juli und den Rekordständen etablierter Abwärtstrend das Handelsgeschehen beim heimische Leitbarometer, zudem grenzen eine Reihe von Widerständen das Aufwärtspotenzial kurzfristig ein. Für Kaufsignale in Richtung 15.575 und darüber 15.909 Punkte muss mindestens ein Kurssprung über 15.400 Punkte auf Tagesschlusskursbasis gelingen.

Bevor dieses Szenario jedoch eintritt, könnte der Konsolidierungsbedarf beim DAX noch etwas anhalten, unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts von 15.150 Punkten wären demnach Rücksetzer in den Bereich des zuvor etablierten Island-Gaps um 15.028 Punkten denkbar.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Montag mit Erzeugerpreisen (CGPI) und den Werkzeugmaschinenaufträgen aus Oktober (vorläufig) vorgelegt. In wenigen Minuten werden Deutschlands Großhandelspreise per Oktober erwartet. Quartalszahlen legen heute unter anderem die Porsche Automobil Holding, Salzgitter, Bilfinger, Hypoport und Talanx vor.