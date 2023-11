CYBER SECURITY PERFORMANCE - Größeres Kaufsignal möglich

Cyber Security Performance - WKN: SLA1C1 - ISIN: DE000SLA1C18 - Kurs: 366,98 Pkt (Stuttgart)

Der Cyber Security Performance ist ein Themenindex. In diesem Index sind Werte wie Akamai Technologies, Crowdstrike, Palo Alto Networks, Palantir oder auch Secunet Security enthalten. Der Index wurde im Jahr 2015 aufgelegt.

Danach fiel er zunächst einige Wochen auf ein Tief bei 75,52 USD. Dort startete eine Rally, die zwar durch mehrere kleine, aber nur durch einen großen Rücksetzer im Februar/März 2020, dem Coronacrahs unterbrochen wurde. Am 09. November 2021 markierte der Index sein aktuelles Allzeithoch bei 422,32 USD.

Nach einem Rücksetzer auf und knapp unter das log. 38,2%-Retracement der Rally ab März 2020 bei 279,94 Punkten erholte sich der Index zunächst an die Widerstandszone zwischen 333,52 Punkten und 338,62 Punkten.

Im Mai 2023 gelang der Ausbruch über diese Zone. Danach kletterte der Index auf 369,20 Punkte und schwenkte in eine Seitwärtsbewegung zwischen der alten Widerstandszone, die nun als Unterstützungszone dient, und einer neuen Widerstandszone zwischen 369,20 und 370,93 Punkten ein. In den letzten Wochen zog der Index von der unteren Begrenzung der Seitwärtsbewegung bis fast an die obere an.

Rally kann weitergehen, wenn …

Ein stabiler Ausbruch über 370,93 Punkte könnte dem Index weiteres Aufwärtspotenzial verschaffen. Ein Anstieg an oder zumindest in die Nähe des Allzeithochs bei 422,32 Punkten wäre durchaus möglich.

Sollte der Index allerdings erneut im Bereich um 369,20-370,93 Punkte scheitern, müsste mit einem weiteren Rücksetzer in Richtung 338,62 Punkte gerechnet werden.

Fazit: Der Cyber Security Performance Index steht kurz vor einem weiteren Kaufsignal. Aber noch wurde dieses Signal nicht ausgebildet.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)