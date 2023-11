EQS-Adhoc: Eckert & Ziegler etabliert deutsch-chinesisches Joint Venture mit DC Pharma zur Herstellung von Radioisotopen

EQS-Ad-hoc: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG / Schlagwort(e): Joint Venture

Eckert & Ziegler etabliert deutsch-chinesisches Joint Venture mit DC Pharma zur Herstellung von Radioisotopen



14.11.2023 / 12:04 CET/CEST

Berlin, 14.11.2023. Eckert & Ziegler (ISIN DE0005659700) stärkt seine Wettbewerbsposition im Wachstumsmarkt China und hat heute mit dem chinesischen Pharmaunternehmen DongCheng Pharma (DC Pharma) einen Vertrag über ein 50:50 Joint Venture unterschrieben. Von der Zusammenarbeit beider Unternehmen profitiert Eckert & Ziegler vor allem an seinem Produktionsstandort in Jintan nahe Shanghai. Dort sollen die auf dem wachsenden chinesischen Markt dringend benötigten Radioisotope für die Krebsdiagnostik und -therapie hergestellt und vermarktet werden. DC Pharma beteiligt sich im Wege einer Kapitalerhöhung mit 20 Millionen € an der EZAG-Tochtergesellschaft Qi Kang Medical Technology (Changzhou) Co., Ltd. und wird 50% der Anteile halten. Das gemeinsame Joint Venture wird die im Bau befindliche Produktionsstätte in Jintan fertigstellen und in einer ersten Phase die Herstellung von Zyklotron-basierten Isotopen starten. In einer zweiten Phase sollen weitere Produktionslinien für Radioisotope wie Lu-177 folgen. DC Pharma gehört mit einem Umsatz von 498 Millionen US$ bzw. 3,6 Milliarden CNY (2022) zu den führenden Radiopharmaunternehmen in China und ist aufgrund seiner Marktposition, Produktions- und Vertriebserfahrung der ideale Partner für Eckert & Ziegler.



