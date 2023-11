EQS-News: Exasol bestätigt vorläufige Quartalszahlen, ARR steigt um 10% auf 37,0 Millionen Euro, Profitabilität deutlich verbessert

EQS-News: EXASOL AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Sonstiges

Exasol bestätigt vorläufige Quartalszahlen, ARR steigt um 10% auf 37,0 Millionen Euro, Profitabilität deutlich verbessert ARR steigt zum 30. September 2023 um +10,4% auf 37,0 Millionen Euro (Vorjahr: 33,5 Millionen Euro)

Umsatz erhöht sich im laufenden Jahr um 6,0% auf 26,3 Millionen Euro (9M 2022: 24,8 Millionen Euro)

Adjusted EBITDA mit -4,1 Millionen Euro deutlich über Vorjahreszeitraum (9M 2022: -8,7 Millionen Euro)

Flüssige Mittel zum 30. September 2023 bei 14,7 Millionen Euro

Prognose 2023 am 30. Oktober angepasst Nürnberg, 14. November 2023: Die Exasol AG, ein globales Technologieunternehmen und Anbieter einer hochleistungsfähigen Analyse-Datenbank, hat ihre Quartalszahlen für das dritte Quartal 2023 veröffentlicht und darin die vorläufigen Zahlen von Ende Oktober 2023 bestätigt. Danach stiegen die annualisierten wiederkehrenden Umsatzerlöse (ARR) um 10,4% auf 37,0 Millionen Euro (30.09.2022: 33,5 Millionen Euro). Einige größere Kundenprojekte in Höhe von insgesamt 1,3 Millionen Euro die ursprünglich für September erwartet worden waren, hatten sich dabei in das vierte Quartal verschoben, konnten aber bereits im Oktober abgeschlossen werden. Der Konzernumsatz legte in dem Zeitraum Januar bis September 2023 um 6,0% auf 26,3 Millionen Euro zu (9M 2022: 24,8 Millionen Euro). Zusammen mit einer weiter verbesserten Kostenstruktur stieg das bereinigte operative Ergebnis (adj. EBITDA) auf -4,1 Millionen Euro, gegenüber -8,7 Millionen Euro im selben Zeitraum des Vorjahres. Dies entspricht einer Verbesserung um 52,9%. Noch deutlicher fiel die Verbesserung auf Quartalsebene aus: So sank der operative Verlust im dritten Quartal 2023 auf -0,7 Millionen Euro, nachdem im Vorjahresquartal noch ein negatives operatives Ergebnis in Höhe von -2,7 Millionen Euro erzielt wurde. Dies entspricht einer Verbesserung um 73%. „Vor allem hinsichtlich unserer Profitabilität haben in diesem Jahr große Fortschritte gemacht. Das gilt vor allem für das dritte Quartal. Damit ist der Break-even im nächsten Jahr unser unverändert klares Ziel. Allerdings ist die Neukundengewinnung nach neun Monaten noch hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben“, erklärt Jörg Tewes, CEO von Exasol. „Wir haben daher viele zukunftsweisende Maßnahmen angestoßen, die sich in den kommenden Quartalen auszahlen werden. Hier haben wir in den vergangenen Monaten deutlich Fortschritte erzielt und bieten unsere Kunden unter anderem jetzt einen einfachen Weg, Datenanalyse mit Künstlicher Intelligenz zu koppeln.“ Der im operativen Ergebnis sichtbare Anstieg der Profitabilität zeigt sich auch in der Entwicklung des operativen Cashflows, der im Berichtszeitraum auf -2,9 Millionen Euro zurückging (9M 2022: -7,6 Millionen Euro). Nicht enthalten sind darin die Zahlungen für Ansprüche an Mitarbeiter aus dem Börsengang 2020 in Höhe von 1,9 Millionen Euro für das Gesamtjahr 2023 sowie die im Juni durchgeführten Kapitalerhöhung, in dessen Zusammenhang dem Unternehmen Nettoerlöse in Höhe von 6,8 Millionen Euro zugeflossen sind. Inklusiver dieser Effekte lagen die liquiden Mittel zum 30. September 2023 bei 14,7 Millionen Euro (31.12.2022: 12,7 Millionen Euro). Ausblick 2023 am 30. Oktober angepasst Auf Basis vorläufiger Ergebnisse nach neun Monaten hat der Vorstand seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2023 am 30. Oktober gesenkt: Danach wird jetzt ein Anstieg des ARR auf 40,0 Millionen Euro bis 42,0 Millionen Euro erwartet. Gleichzeitig soll sich das angepasste operative Ergebnis (adj. EBITDA) auf -5,5 Millionen Euro bis -4,5 Millionen Euro verbessern. Die flüssigen Mittel zum Jahresende 2023 werden bei 11,0 Millionen Euro bis 13,0 Millionen Euro erwartet. Wesentliche Kennziffern 9M 2023: (in Mio. Euro) Q3 2023 Q3 2022 Abw. 9M 2023 9M 2022 Abw. ARR (zum 30.9.) 37,0 33,5 +10,4% 37,0 33,5 +10,4% Umsatz 8,5 8,7 -2,3% 26,3 24,8 +6,0% Adj. EBITDA* -0,7 -2,7 +73,0% -4,1 -8,7 +52,9% 30.9.2023 31.12.2022 Abw. Flüssige Mittel 14,7 12,7 +15,7% * Das EBITDA wird um Aufwendungen aus Stock Appreciation Rights, die dem Vorstand und Mitarbeitern vor dem Börsengang im Jahr 2020 gewährt wurden und um die Kosten der Kapitalerhöhung vom Juni 2023 bereinigt. IR Kontakt

Christoph Marx

Head of Investor Relations

Tel: +49 911 2399 114

E-Mail: ir@exasol.com

