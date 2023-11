Orell Füssli AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Orell Füssli AG: Tochterunternehmen Procivis lanciert eine wegweisende Technologielösung für die Zukunft digitaler Identitäten und Nachweise



14.11.2023 / 07:00 CET/CEST



Orell Füssli AG: Tochterunternehmen Procivis lanciert eine wegweisende Technologielösung für die Zukunft digitaler Identitäten und Nachweise Zürich, 14. November 2023 – Orell Füssli ist als Herstellerin von Sicherheitsdokumenten wie der Schweizer Banknoten, des Schweizer Passes und des Führerausweises seit Jahrzehnten eine vertrauenswürdige Partnerin für verschiedene Schweizer Behörden. Mit ihrer Tochtergesellschaft Procivis AG lanciert Orell Füssli mit «Procivis One» eine von Grund auf neue, dezentrale E-ID-Softwarelösung, welche den hohen Ansprüchen von Unternehmen und staatlichen Institutionen an digitale Identitäten gerecht wird. Orell Füssli ist damit in der Lage, Kunden in der Schweiz und weltweit ihre Technologie für digitale Identitätslösungen und verifizierbare digitale Nachweise anzubieten. Procivis One erfüllt sämtliche in der Schweiz bekannten Anforderungen für die technische Umsetzung der künftigen Schweizer E-ID. Mit der Lancierung dieser Softwarelösung setzt Orell Füssli konsequent ihre Digitalstrategie im Geschäftsfeld digitaler Identitäten und Nachweise um. Procivis One ist ein Schweizer Qualitätsprodukt Procivis One ist eine wegweisende und umfassende Technologie für digitale Identitäten und verifizierbare digitale Nachweise. Sie ermöglicht die Umsetzung der E-ID, des mobilen Führerscheins und anderer digitalen Nachweisen wie etwa Ausweise, Diplome, Bestätigungen, Zeugnisse, etc. Das Schweizer Qualitätsprodukt wurde von Procivis Experten mit langjähriger Erfahrung im Bereich dezentraler digitaler Identitäten von Grund auf neu entwickelt. Die innovative und leistungsstarke Lösung Procivis One bietet insbesondere folgende Eigenschaften und Merkmale: Datenschutz: Sie erfüllt höchste Anforderungen an den Datenschutz wie dezentrale Datenspeicherung, Datensparsamkeit und Privacy by Design.

Die Procivis One Architektur umfasst verschiedene Protokolle, kann erweitert werden und wird nationale und internationale Vorgaben (z.B. neues Schweizer E-ID-Gesetz, aktualisierte eIDAS-Verordnung der EU) erfüllen. Performant: Die Procivis Lösung ist geeignet für Millionen von Nutzern von E-IDs und anderen überprüfbaren, digitalen Nachweisen. Procivis One als passende technische Grundlage für die künftige Schweizer E-ID Die Neuentwicklung von Procivis erfüllt neben internationalen Vorgaben auch sämtliche bekannten Anforderungen für die künftige Schweizer E-ID, welche auf den SSI (Self-Sovereign Identity) Prinzipen basiert. Diese verlangen höchsten Datenschutz mittels Privacy by Design, Datensicherheit, Datensparsamkeit und dezentrale Datenspeicherung. Orell Füssli sieht sich mit Procivis One als Anbieterin einer sicheren und vertrauenswürdigen Technologie, bei welcher der Staat sowohl als Herausgeber der neuen E-ID fungiert wie auch den Betrieb der Vertrauensinfrastruktur übernimmt. Die neue dezentrale E-ID Softwarelösung kann von Behörden, Unternehmen, oder anderen Technologieanbietern eingesetzt oder in ihre Lösungen integriert werden. Désirée Heutschi, Co-CEO von Procivis: «Digitale Nachweise sind das noch fehlende Bindeglied in der Digitalisierung, damit vertrauenswürdige Geschäftsprozesse endlich nahtlos und sicher durchgeführt werden können. Unsere Technologielösung Procivis One ermöglicht dies künftig für Behörden und Unternehmen und leistet dadurch einen wichtigen Beitrag für die weitere Digitalisierung in der Schweiz.» Andreas Freitag, Co-CEO von Procivis: «Unsere Kunden sollen und dürfen keine Kompromisse und Risiken eingehen, daher haben wir eine flexible dezentrale digitale Identitätslösung, ohne Kompromisse auf Basis von Standards von Grund auf neu entwickelt. Die Summe der Eigenschaften macht Procivis One einzigartig am Markt.» Die Procivis AG ist eine Tochterfirma von Orell Füssli AG. Procivis nimmt seit deren Gründung 2017 eine Pionierrolle bei E-ID- und mobilen eGoverment Lösungen sowie dezentralen digitalen Identitäten in der Schweiz ein. Solche Lösungen werden erfolgreich etwa von der Stadt Zug oder dem Kanton Schaffhausen eingesetzt. Kontakt

Orell Füssli AG

Tel. +41 44 466 72 94

media@orellfuessli.com Orell Füssli ist eine Pionierin im Bereich Sicherheit und Bildung. Als Expertin für Sicherheitslösungen für Staat und Bürger und als führendes Schweizer Unternehmen im Buchhandel unterstützt Orell Füssli seine Kundinnen und Kunden mit einem einzigartigen und kundenspezifischen Angebot.



Als führende Systemanbieter für Sicherheitstechnologien und Identifikationssysteme und als langjähriger Partner von Staaten setzt Orell Füssli technologische Standards sowohl in analogen als auch digitalen Anwendungen. In den Bereichen Sicherheitsdruck und Serialisierung bietet Orell Füssli innovative Druckverfahren und Dienstleistungen, um Banknoten, Wert- und Identitätsdokumente zu erstellen und erfolgreich zu schützen.



Verifizierbare digitale Nachweise stellen ergänzend ein neues, relevantes Geschäftsfeld mit grossem internationalen Potential für Orell Füssli dar. Dies wird im Tochterunternehmen Procivis AG umgesetzt.



Mit ihren attraktiven Gross- und Spezialbuchhandlungen bietet Orell Füssli ein breites Einkaufserlebnis rund ums Buch. Im Buchhandel ist Orell Füssli mit 50% an der Orell Füssli Thalia AG beteiligt, die als Omnichannel-Unternehmen ein umfassendes Angebot mit 57 Filialen in der Deutschschweiz und verschiedenen E-Commerce-Dienstleistungen anbietet. Für Bibliotheken und Unternehmen erbringt Orell Füssli Logistik- und Serviceleistungen. Mit ihren Verlagen konzentriert sich Orell Füssli auf Lernmedien, Juristische Medien sowie unterhaltende und Wissen vermittelnde Kinderbücher.



Orell Füssli wurde vor über 500 Jahren gegründet und erzielt mit rund 650 Mitarbeitenden an Standorten in fünf Ländern einen Umsatz von rund CHF 220 Mio. Orell Füssli ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert.



