Akquisition der Target Holding GmbH: ALSO stärkt Position als einer der führenden Technologieanbieter in Österreich



Emmen, Schweiz, 15. November 2023 PRESSEMITTEILUNG Akquisition der Target Holding GmbH:

ALSO stärkt Position als einer der führenden Technologieanbieter in Österreich

Target, ein vor 47 Jahren gegründeter Value Add IT-Provider, ist klarer Marktführer für Apple-Produkte in Österreich. Als Autorisierter Service Provider bietet das Unternehmen seinen Kunden darüber hinaus verschiedenste Zusatzangebote. Der Fokus liegt dabei auf SMBs, was die Stärke von Apple nicht nur im Consumer-, sondern auch im Commercial-Bereich unterstreicht. Das Unternehmen ist eine perfekte Ergänzung zum bestehenden ALSO-Portfolio. Mit der Übernahme, die noch vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen ist, und dem damit verbundenen weiteren Ausbau des Ökosystems wird der Technologieanbieter zu einem der Marktführer in Österreich. Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding AG (SIX: ALSN): „Mit dieser Akquisition können wir unseren Kunden einen noch höheren Mehrwert bieten. Die neuesten KI-Anwendungen erfordern leistungsfähige Geräte, um die riesigen Datenmengen zu verarbeiten. Apple-Produkte mit ihren neuen M3-Prozessoren spielen dabei eine wichtige Rolle. Wir werden das Wachstum und den Erfolg in dieser Region weiter vorantreiben.“

Die ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist einer der führenden Technologieanbieter für die ITK-Branche und derzeit in 30 Ländern Europas und über Partner in insgesamt 144 Ländern weltweit aktiv. Über unseren Webshop und die Cloud bieten wir rund 120.000 möglichen Resellern Zugang zu Produkten und Dienstleistungen von mehr als 700 Herstellern in über 1.450 Produktkategorien. Das Cloud-Angebot reicht von der Bereitstellung von as-a-Service-basierter IT bis hin zu digitalen Plattformen wie IoT, KI, Virtualisierung und Cybersicherheit. Unsere Experten unterstützen Channel-Partner bei der Entwicklung von hybriden IT-Lösungen. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft bietet das Unternehmen alle Leistungen von der Bereitstellung bis zum Refurbishment aus einer Hand. Hauptgesellschafter ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter: https://also.com. Die Droege Group (gegründet 1988) ist ein unabhängiges Beratungs- und Investmentunternehmen, das sich vollständig in Familienbesitz befindet. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Trans-formationsprogramme zur Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group kombiniert ihre familien-geführte Unternehmensstruktur und ihre Kapitalstärke in einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert eigenes Eigenkapital in "Special Opportunities" mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Spin-offs sowie strategisch in Buy & Build Transaktionen. Mit dem Leitsatz "Execution - nach den Regeln der Kunst" ist die Gruppe ein Vorreiter in der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die Droege Group verfolgt eine fokussierte Investitionsstrategie, die sich an langfristig orientierten Megatrends orientiert. Begeisterung für Qualität, Innovation und Schnelligkeit bestimmt das Handeln des Unternehmens. Die Droege Group hat sich in den vergangenen Jahren erfolgreich auf nationalen und internationalen Märkten positioniert und ist in 30 Ländern tätig. Weitere Informationen finden Sie unter: https://droege-group.com.

