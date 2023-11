EQS-News: Dermapharm Holding SE setzt im dritten Quartal 2023 ihren Erfolgskurs fort

EQS-News: Dermapharm Holding SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung

Dermapharm Holding SE setzt im dritten Quartal 2023 ihren Erfolgskurs fort



Dermapharm Holding SE setzt im dritten Quartal 2023 ihren Erfolgskurs fort

Konzernumsatz und -EBITDA (bereinigt) wachsen weiter planmäßig auf 866,6 Mio. € bzw. 243,8 Mio. €

Wachstumstreiber sind ein starkes organisches Wachstum des diversifizierten Produktportfolios und die akquirierte Arkopharma-Gruppe

Bereinigte Konzern-EBITDA-Marge liegt bei 28,1 %

Vorstand bestätigt den Ausblick auf das Gesamtjahr 2023 und erwartet einen Umsatz und ein bereinigtes EBITDA im oberen Bereich der Prognosebandbreite Grünwald, 15. November 2023 – Die Dermapharm Holding SE („Dermapharm“), ein innovativer und wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten, veröffentlicht heute ihre Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2023. Für den Berichtszeitraum steigerte der Konzern seinen Umsatz um 18,0 % auf 866,6 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 734,3 Mio. €). Das um Sondereffekte in Höhe von 35,5 Mio. € bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) steigt zugleich um 1,8 % auf 243,8 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 239,4 Mio. €). Die bereinigte Konzern-EBITDA-Marge liegt bei 28,1 % (Vorjahr: 32,6 %). Das unbereinigte EBITDA beträgt 208,4 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 231,9 Mio. €), was einer unbereinigten EBITDA-Marge von 24,0 % entspricht (Vorjahreszeitraum: 31,6 %). „Auch in einem herausfordernden Marktumfeld und dem Ende der Pandemie ist es uns gelungen, weiteres Umsatz- und Ergebniswachstum zu erzielen. Treiber sind hier wieder einmal das starke Wachstum unseres breit diversifizierten Bestandsportfolios sowie natürlich die fortschreitende Integration einschließlich sich ausweitender Umsatz- und Ergebnissynergien vor allem aus Vertrieb und Produktion der Arkopharma-Gruppe. Aufgrund der konsequenten Umsetzung unserer Wachstumsstrategie mithilfe unserer hochmotivierten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit werden wir unseren Erfolgskurs fortsetzen können“, so Dr. Hans-Georg Feldmeier, Vorstandsvorsitzender der Dermapharm Holding SE. Wachstumstreiber sind die äußerst positive Entwicklung des Bestandsportfolios und die Arkopharma-Gruppe Der Umsatz im Segment „Markenarzneimittel“[1] ist trotz der sehr guten Nachfrage nach Produkten aus dem Bestandsportfolio wegen des Auslaufens der Impfstoffproduktion mit 9,6% leicht auf 395,7 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 437,7 Mio. €) gesunken. Das bereinigte EBITDA liegt in den ersten neun Monaten 2023 bei 183,8 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 216,9 Mio. €), was jedoch nach wie vor einer bemerkenswerten bereinigten EBITDA-Marge von 46,4 % (Vorjahr: 49,6 %) entspricht. Das Segment „Andere Gesundheitsprodukte“[1] zeigt mit 143,6 % Steigerung auf 287,9 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 118,2 Mio. €) einen beachtlichen Umsatzanstieg. Dementsprechend ist auch das bereinigte EBITDA überproportional um 154,2 % auf 63,3 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 24,9 Mio. €) gestiegen. Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 22,0 % (Vorjahr: 21,1 %). Die erstmals konsolidierten Erlöse der Arkopharma sowie die weltweit gestiegene Nachfrage nach pflanzlichen Extrakten und Nahrungsergänzungsmitteln tragen wesentlich zum Umsatz- und Ergebniswachstum bei. Im Segment „Parallelimportgeschäft“[1] tragen eine hohe Warenverfügbarkeit und gute Einkaufspreise maßgeblich zum gestiegenen Umsatzwachstum bei. Der Umsatz ist um 2,6 % auf 182,9 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 178,3 Mio. €) gestiegen, trotz höherer Rabatte an die gesetzlichen Krankenkassen im Zuge des GSAV (Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung). Allerdings spiegelt sich der Umsatzanstieg noch nicht in einem wachsenden Ergebnisbeitrag des Segments wider, das bereinigte EBITDA liegt bei 1,1 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 3,0 Mio. €). Ursächlich hierfür ist eine Veränderung des Produktmixes. Prognose für das Geschäftsjahr bestätigt Der Vorstand bestätigt auf Basis der planmäßigen Entwicklung in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 und des positiven Ausblicks auf das letzte Quartal die veröffentlichte Prognose aus dem Geschäftsbericht 2022 und erwartetet einen Konzernumsatz und ein bereinigtes EBITDA im oberen Bereich der Prognosebandbreite von 1.080 Mio. bis 1.110 Mio. € bzw. 300 Mio. bis 310 Mio. €. Der vollständige Q3-Mitteilung 2023 ist ab heute auf der Internetseite https://ir.dermapharm.de verfügbar.

IFRS Finanzkennzahlen 9M 2023 im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode[1] (Darstellung ohne Segmentüberleitung/Konzernholding) in Mio. € 9M 2023 9M 2022 Veränderung Konzern-Umsatz 866,6 734,3 18,0 % Markenarzneimittel 395,7 437,7 -9,6 % Andere Gesundheitsprodukte 287,9 118,2 143,6% Parallelimportgeschäft 182,9 178,3 2,6 % Bereinigtes Konzern-EBITDA* 243,8 239,4 1,8 % Markenarzneimittel 183,8 216,9 -15,3 % Andere Gesundheitsprodukte 63,3 24,9 154,22 % Parallelimportgeschäft 1,1 3,0 -63,9 % Bereinigte EBITDA-Marge* (in %) 28,1 % 32,6 % -4,5 Pp Markenarzneimittel 46,4 % 49,6 % -3,2 Pp Andere Gesundheitsprodukte 22,0 % 21,1 % 0,9 Pp Parallelimportgeschäft 0,6 % 1,7 % -1,1 Pp Konzern-EBITDA 208,4 231,9 -10,1 % Markenarzneimittel 162,0 212,7 -23,8 % Andere Gesundheitsprodukte 49,6 21,5 130,7 % Parallelimportgeschäft 1,1 3,0 -63,9 % EBITDA-Marge (in %) 24,0 % 31,6 % -7,6 Pp Markenarzneimittel 40,9 % 48,6 % -7,7 Pp Andere Gesundheitsprodukte 17,2 % 18,2% -1,0 Pp Parallelimportgeschäft 0,6 % 1,7 % -1,1 Pp * 9M 2023 EBITDA um Einmalkosten in Höhe von 35,5 Mio. € bereinigt.

9M 2022 EBITDA um Einmalkosten in Höhe von 7,5 Mio. € bereinigt.

Unternehmensprofil: Dermapharm - Pharmazeutische Exzellenz "Made in Europe" Dermapharm ist ein innovativer und wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten. Die 1991 gegründete Gesellschaft hat ihren Sitz in Grünwald bei München. Neben dem Hauptstandort in Brehna bei Leipzig betreibt Dermapharm weitere Produktions-, Entwicklungs- und Vertriebsstandorte in Deutschland, dem übrigen Europa sowie den USA. Dermapharm vertreibt im Segment „Markenarzneimittel“ mehr als 1.200 Arzneimittelzulassungen mit über 380 pharmazeutischen Wirkstoffen. Das Sortiment von Arzneimitteln ist auf ausgewählte Therapiegebiete spezialisiert, in denen Dermapharm vor allem in Deutschland eine führende Marktposition besetzt. Das integrierte Geschäftsmodell der Gesellschaft erstreckt sich von der hausinternen Produktentwicklung und Produktion über Qualitätsmanagement und Logistik bis hin zum Vertrieb der Markenarzneimittel durch einen pharmazeutisch geschulten Außendienst. Im Segment „Andere Gesundheitsprodukte“ bündelt Dermapharm Nahrungsergänzungs- und pflanzliche Arzneimittel, Kosmetika und Medizinprodukte sowie pflanzliche Extrakte und medizinisches Cannabis. Zum Segment zählen neben der spanischen Euromed S.A., ein global führender Hersteller von Pflanzenextrakten und pflanzlichen Wirkstoffen für die Pharma-, Nutrazeutika-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie, unter anderem auch die französische Arkopharma, Marktführer für pflanzliche Arznei- und Nahrungsergänzungsmittel in Frankreich. Mit der axicorp betreibt Dermapharm das Segment „Parallelimportgeschäft“. Axicorp importiert Originator-Arzneimittel aus anderen EU-Mitgliedsstaaten zum Weiterverkauf an pharmazeutische Großhändler und Apotheken in Deutschland. Dabei profitiert axicorp von der unterschiedlichen Preisgestaltung innerhalb der einzelnen EU-Mitgliedsländer. Ausgehend vom Umsatz zählt axicorp aktuell zu den Top-5 Parallelimporteuren in Deutschland. Mit einer konsequenten F&E-Strategie sowie zahlreichen erfolgreichen Produkt- und Firmenübernahmen und zunehmender Internationalisierung optimiert der Konzern seine Geschäftsaktivitäten kontinuierlich und sorgt neben organischem Wachstum auch für externe Wachstumsimpulse. Kontakt Investor Relations & Corporate Communications Britta Hamberger Tel.: +49 (0)89 – 64186-233 E-Mail: ir@dermapharm.com [1] Aufgrund der geänderten Segmentstruktur sind die Zahlen für das Vorjahr angepasst worden.

