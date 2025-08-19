DocMorris steigert Rx-Umsatz im ersten Halbjahr um über 40 Prozent und baut Gesundheitsökosystem weiter aus
DocMorris steigert Rx-Umsatz im ersten Halbjahr um über 40 Prozent und baut Gesundheitsökosystem weiter aus
Frauenfeld, 19. August 2025
DocMorris steigert Rx-Umsatz im ersten Halbjahr um über 40 Prozent und baut Gesundheitsökosystem weiter aus
- Gesamtumsatz steigt um 10.2 Prozent im ersten Halbjahr
- Rx-Wachstum auf 43.5 Prozent beschleunigt; sequenzielles Quartalswachstum von 4.6 Prozent
- TeleClinic erhöht Umsatz um über 150 Prozent
- Anhaltende strukturelle EBITDA-Verbesserung im zweiten Quartal
- KI-basierter DocMorris Assistent als digitaler Wegbegleiter lanciert
CEO Walter Hess sagt: «DocMorris entwickelt sich klar erkennbar weiter: Wir stärken konsequent unser Fundament mit der Online-Apotheke und skalieren parallel neue, wachstumsstarke Services. Mit dem Ausbau unseres Ökosystems legen wir die Basis, um uns als Europas Gesundheitsbegleiter des Vertrauens zu positionieren. Ein entscheidender Meilenstein ist dabei der KI-basierte DocMorris Assistent, der unsere Angebote zu einem integrierten, umfassenden Gesundheitserlebnis für unsere Kundinnen und Kunden verbindet.»
CFO Daniel Wüest ergänzt: «Mit unserem Umsatzwachstum im ersten Halbjahr liegen wir auf Zielkurs. Das Ergebnis hat sich insbesondere im zweiten Quartal strukturell verbessert und zeigt, dass wir auf einem klaren Weg zu nachhaltiger Profitabilität sind.»
Deutliches Umsatzwachstum im ersten Halbjahr
- DocMorris steigerte den Aussenumsatz[1] im ersten Halbjahr um 10.2 Prozent[2] auf CHF 572.1 Mio.
- Trotz feiertagsbedingt weniger Arbeitstage nahmen die Verkäufe im zweiten Quartal um 7.1 Prozent auf CHF 275.5 Mio. zu.
- Die Anzahl aktiver Kunden[3] nahm im ersten Halbjahr von 10.3 Millionen auf 10.5 Millionen zu, mit deutlich wachsender Rx-Neukundenzahl.
Ergebnis im zweiten Quartal deutlich verbessert
- Das bereinigte EBITDA belief sich im ersten Halbjahr auf minus CHF 28.8 Mio.
- Im ersten Quartal fielen Vorauskosten für die TV-Kampagne an, während sich die laufenden Kosten der Kampagne auf alle Quartale verteilen.
- Die sichtbare strukturelle EBITDA-Verbesserung im zweiten Quartal wird sich im zweiten Halbjahr fortsetzen.
Rx-Wachstum weiter beschleunigt
- Der Rx-Aussenumsatz stieg im ersten Halbjahr signifikant um 43.5 Prozent.
- Vom ersten zum zweiten Quartal erhöhte sich der Rx-Umsatz um 4.6 Prozent.
- DocMorris rechnet mit einer weiteren Beschleunigung des sequenziellen Wachstums – getrieben durch die Zunahme der Warenkörbe von Bestandskunden und höheren Wiederbestellraten.
- Das Urteil des Bundesgerichtshofes vom 17. Juli 2025 zur Zulässigkeit von Rezept-Boni (vgl. Medienmitteilung) stärkt die Wettbewerbsposition.
Fokus auf Profitabilität und Wachstum im Non-Rx-Geschäft
- Im Non-Rx-Bereich[4] erhöhte sich der Aussenumsatz im ersten Halbjahr um 4.4 Prozent, trotz der Ende 2024 eingestellten Marke Zur Rose.
- Die Services TeleClinic, Retail Media und Marktplatz entwickelten sich auf Stufe Umsatz und EBITDA überproportional.
TeleClinic mit fortgesetzt hoher Wachstumsdynamik
- TeleClinic verzeichnete im ersten Halbjahr ein Wachstum von über 150 Prozent auf CHF 11.2 Mio.
- Mit ihrer rasch zunehmenden Anzahl Partnerschaften wird TeleClinic mit ihrem weit führenden Service- und Produktangebot zu einem festen Bestandteil in der deutschen Regelversorgung.
- Mit Westfalen-Lippe (16'000 Ärzte) konnte die zweite Kooperation mit einer Kassenärztlichen Vereinigung abgeschlossen werden.
- Seit April 2025 können Ärztinnen und Ärzte in Deutschland bis zu 50 Prozent (vorher 30 Prozent) ihrer Behandlungen online durchführen und abrechnen.
DocMorris baut Gesundheitsökosystem weiter aus
- DocMorris bietet ihren Kunden und Patienten umfassende digitale Angebote: Onlineapotheke, Marktplatz, Telemedizin, relevante Gesundheitsinhalte und -dienstleistungen.
- Im August wurde die Beta-Version des KI-basierten DocMorris Assistenten gelauncht, der den Patienten Zugang zu einem integrierten, umfassenden Gesundheitserlebnis ermöglichen wird.
Ausblick
- Gestützt auf die bisherige Entwicklung bekräftigt das Management die am 10. April kommunizierte Umsatz- und Ergebniserwartung für 2025 sowie die mittelfristigen Ziele.
|Kennzahlen, in Mio. CHF (ungeprüft)
|1.1.-30.6.2025
|1.1.-30.6.2024
|Bruttomarge in % des Nettoumsatzes
|22.3%
|21.6%
|Bereinigtes Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Wertminderungen (EBITDA bereinigt)
|-28.8
|-20.1
|in % des Nettoumsatzes
|-5.3%
|-4.1%
|Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Wertminderungen
(EBITDA)
|-27.1
|-21.7
|in % des Nettoumsatzes
|-5.0%
|-4.4%
|Betriebsergebnis (EBIT)
|-50.0
|-44.4
|in % des Nettoumsatzes
|-9.2%
|-8.9%
|Unternehmensergebnis
|-61.6
|-37.9
|in % des Nettoumsatzes
|-11.4%
|-7.6%
|30.6.2025
|31.12.2024
|Eigenkapital
|480.4
|340.1
|in % der Bilanzsumme
|52.9%
|43.7%
|Liquide Mittel (Cash und kurzfristige Finanzanlagen)
|230.3
|95.4
|Aktive Kunden, in Mio.
|10.5
|10.3
|Umsatz, in Mio. CHF (ungeprüft)
|1.1.-30.6.2025
|1.1.-30.6.2024
|Veränderung
|DocMorris Aussenumsatz
|572.1
|530.1
|7.9%
|DocMorris Aussenumsatz in Lokalwährung
|10.2%
|DocMorris
|541.5
|496.3
|9.1%
|DocMorris in Lokalwährung
|11.5%
|Märkte
|Deutschland Aussenumsatz
|538.6
|497.8
|8.2%
|Deutschland Aussenumsatz in Lokalwährung
|10.5%
|Deutschland Aussenumsatz Rx
|109.7
|78.1
|40.5%
|Deutschland Aussenumsatz Rx in Lokalwährung
|43.5%
|Deutschland Aussenumsatz Non-Rx
|428.9
|419.7
|2.2%
|Deutschland Aussenumsatz Non-Rx in Lokalwährung
|4.4%
|Deutschland
|508.0
|463.9
|9.5%
|Deutschland in Lokalwährung
|11.9%
|Europa
|33.5
|32.3
|3.5%
|Europa in Lokalwährung
|5.7%
|Umsatz, in Mio. CHF (ungeprüft)
|1.4.-30.6.2025
|1.4.-30.6.2024
|Veränderung
|DocMorris Aussenumsatz
|275.5
|267.7
|2.9%
|DocMorris Aussenumsatz in Lokalwährung
|7.1%
|DocMorris
|260.8
|250.4
|4.2%
|DocMorris in Lokalwährung
|8.4%
|Märkte
|Deutschland Aussenumsatz
|258.5
|250.7
|3.1%
|Deutschland Aussenumsatz in Lokalwährung
|7.3%
|Deutschland Aussenumsatz Rx
|55.8
|42.5
|31.2%
|Deutschland Aussenumsatz Rx in Lokalwährung
|36.2%
|Deutschland Aussenumsatz Non-Rx
|202.7
|208.2
|-2.6%
|Deutschland Aussenumsatz Non-Rx in Lokalwährung
|1.3%
|Deutschland
|243.8
|233.4
|4.5%
|Deutschland in Lokalwährung
|8.7%
|Europa
|17.0
|17.0
|0.0%
|Europa in Lokalwährung
|3.9%
Der Halbjahresbericht sowie die Präsentation zum Halbjahresergebnis sind auf der Website als Download hier abrufbar (corporate.docmorris.com/de/ | Investor Relations | Finanzpublikationen).
Heute um 11:00 Uhr findet eine Telefonkonferenz für Analysten und Medien in Englisch statt.
Speaker: Walter Hess (CEO) und Daniel Wüest (CFO)
Registrierungslink für Teilnehmende der Telefonkonferenz:
https://webcast.meetyoo.de/reg/iLlT7NlStAmK
Nach der Registrierung erhalten Teilnehmende eine Bestätigungs-Mail mit persönlichen Einwahldaten.
Bitte wählen Sie sich ca. 5 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz ein.
Link zum Livestream der Präsentation:
https://www.webcast-eqs.com/docmorris-2025-h1
Ton und Präsentation im Webbrowser. Teilnehmende am Telefon schalten den Browser-Ton bitte stumm.
Das Playback wird nach der Konferenz unter dem gleichen Link verfügbar sein.
Kontakt für Analysten und Investoren
Dr. Daniel Grigat, Head of Investor Relations & Sustainability
E-Mail: ir@docmorris.com, Telefon: +41 52 560 58 10
Kontakt für Medien
Torben Bonnke, Director Communications
E-Mail: media@docmorris.com, Telefon: +49 171 864 888 1
Agenda
|16. Oktober 2025
|Q3/2025 Trading update
|20. Januar 2026
|Umsatz 2025
|19. März 2026
|Jahresergebnis 2025 und Ausblick 2026 (Conference Call/Webcast)
|16. April 2026
|Q1/2026 Trading update
|12. Mai 2026
|Ordentliche Generalversammlung, Zürich
|19. August 2026
|Halbjahresergebnis 2026 (Conference Call/Webcast)
|15. Oktober 2026
|Q3/2026 Trading update
DocMorris
Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Apotheke, Marktplatz sowie professionelle Gesundheitsversorgung mit starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen mit einer Kapazität von 27 Millionen Paketen pro Jahr. In Spanien und Frankreich betreibt das Unternehmen den in Südeuropa führenden Marktplatz für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet DocMorris ihren Patienten, Kunden und Partnern ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen. Sie verfolgt damit die Vision, ein digitales Gesundheitsökosystem zu schaffen, in der die Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Im Jahr 2024 erzielten rund 1'600 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich, Portugal und der Schweiz mit über 10 Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1'085 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter corporate.docmorris.com.
[1] Der Aussenumsatz setzt sich zusammen aus dem konsolidierten Umsatz von DocMorris zuzüglich der Versandhandelsumsätze von Apotheken, die von DocMorris beliefert werden, abzüglich des konsolidierten Umsatzes für deren Belieferung.
[2] Alle Prozentangaben in Lokalwährung
[3] Kunden, die DocMorris entweder direkt oder über ihre Partner beliefert.
[4] Bestehend aus OTC-Geschäft und Services
