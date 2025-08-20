EQS-AFR: FamiCord AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: FamiCord AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
FamiCord AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
20.08.2025 / 13:23 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die FamiCord AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.08.2025
Ort:
https://ir.famicord.com/de/financial-report/2025-de/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.08.2025
Ort:
https://ir.famicord.com/financial-report/2025/
20.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|FamiCord AG
|Perlickstr. 5
|04103 Leipzig
|Deutschland
|Internet:
|www.famicord.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2186486 20.08.2025 CET/CEST