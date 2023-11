Kalray kündigt die Verfügbarkeit der neuen NG-Box NVMe-Speicherlösung für datenintensive und KI-Anwendungen an

Basierend auf Kalray DPU-Karten und Dell PowerEdge-Servern bietet NG-Box schnellen und skalierbaren On-Premises-Speicher für die anspruchsvollsten datenintensiven und KI-Workflows der Welt

Kalray (Euronext Growth Paris: ALKAL), ein führender Anbieter von Hardware- und Software-Technologien und -Lösungen für hochleistungsfähige, datenzentrische Computing-Märkte von der Cloud bis zum Edge, kündigt heute die Verfügbarkeit von NG-Box an, einem disaggregierten NVMe-Speicher-Array, das auf Dell PowerEdge-Servern in Kombination mit Kalray DPU-basierten Speicherbeschleunigungskarten basiert. NG-Box wurde für unstrukturierte Daten-Workloads entwickelt und bietet zuverlässigen, schnellen, automatisierten und skalierbaren Tier 0-Speicher vor Ort für die anspruchsvollsten datenintensiven Workflows der Welt, die zunehmend auf KI ausgerichtet sind.

Kalray stellt die NG-Box diese Woche auf der SuperComputing 2023 (SC23) vor, der führenden internationalen Konferenz für High Performance Computing und KI-Technologien. Die Leistung der NG-Box liegt bei über 80 GB/Sekunde pro Server. Branchentests wie IO Zone und FIO zeigen eine Verdoppelung der Leistung im Vergleich zu nicht DPU-beschleunigten Versionen des Servers und eine stark reduzierte Transaktionslatenz. Darüber hinaus erleichtert die NG-Box die Einführung des NVMe-over-Fabric-Standards und positioniert ihn als starke Lösung für KI und datenintensive Anwendungen.

NG-Box ist Teil der Kalray NGenea Datenmanagement-Plattform, zu der auch NG-Stor und NG-Hub gehören. NG-Stor ist eine hochleistungsfähige Speicherebene für die datenintensivsten Workloads, die auf einem bewährten parallelen Hochleistungs-Dateisystem basiert und der Tausende von Unternehmen weltweit vertrauen. NG-Stor kann problemlos Petabytes an Daten und Milliarden von Dateien verwalten. NG-Hub ist eine einfach zu bedienende Weboberfläche, die eine zentrale Steuerung des gesamten Speichers innerhalb eines globalen Namespaces ermöglicht. Zusammengenommen bietet die NGenea-Produktsuite von Kalray Unternehmen eine führende globale Plattform für Datenmanagement- und Speicherlösungen, die auf datenintensive und KI-Workloads spezialisiert ist.

Auf der SC23 wird Kalray zeigen, wie seine differenzierten Datenmanagement- und Speicherfunktionen Unternehmen helfen, Daten in allen Phasen datenintensiver und KI-Pipelines effizient zu verwalten, um die Geschwindigkeit zu erhöhen und die Bereitstellung zu erleichtern.

Darüber hinaus wird Kalray am Dienstag, den 14. November um 11 Uhr MT am Stand 625 von Dell Technologies auf der SC23 über Datenmanagement für HPC- und KI-Workloads sprechen. Dell Technologies und Kalray bieten gemeinsam branchenführende Lösungen an, die den akuten Herausforderungen in diesem Bereich gerecht werden. Erfahren Sie hier mehr über die Präsenz von Kalray auf der SC23: https://kalrayinc.ac-page.com/sc23.

Die Kalray NGenea Lösung, einschließlich NG-Box, ist sowohl über Kalray als auch über Dell Technologies erhältlich. Kalray ist ein Partner von Dell Technologies und kombiniert seine Lösungen mit Servern, Storage und Netzwerken von Dell, um branchenführende Angebote zu schaffen, die den Herausforderungen datenintensiver Workloads gerecht werden.

ÜBER KALRAY Kalray ist ein führender Anbieter von Hardware- und Software-Technologien und -Lösungen für hochleistungsfähige, datenzentrische Computing-Märkte, von der Cloud bis zum Edge.

Kalray bietet eine breite Palette von Produkten, die intelligentere, effizientere und energieeffizientere datenintensive Anwendungen und Infrastrukturen ermöglichen. Das Angebot umfasst die einzigartigen patentierten DPU-Prozessoren und Beschleunigungskarten sowie die führenden softwaredefinierten Speicher- und Datenverwaltungslösungen. Getrennt oder in Kombination ermöglichen die Hochleistungslösungen von Kalray seinen Kunden, die Effizienz von Rechenzentren zu verbessern und die besten Lösungen für schnell wachsende Sektoren wie KI, Medien und Unterhaltung, Biowissenschaften, wissenschaftliche Forschung, Edge Computing, Automotive und andere zu entwickeln.

Kalray wurde 2008 als Spin-off des bekannten französischen CEA-Forschungslabors gegründet und verfügt über Unternehmens- und Finanzinvestoren wie Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors oder Bpifrance. Kalray hat sich zum Ziel gesetzt, durch Technologie, Know-how und Leidenschaft mehr zu bieten: mehr für eine intelligente Welt, mehr für den Planeten, mehr für Kunden und Entwickler. www.kalrayinc.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231114212561/de/

