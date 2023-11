SoftwareONE Holding AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/9-Monatszahlen

SoftwareOne erzielt solides Wachstum und verbesserte Marge im dritten Quartal 2023



15.11.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Medienmitteilung – Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR SoftwareOne erzielt solides Wachstum und verbesserte Marge im dritten Quartal 2023 Stans, Schweiz I 15. November 2023 – SoftwareOne Holding AG, ein führender globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, hat heute ein Trading-Update für das dritte Quartal 2023 veröffentlicht. Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal 2023 gegenüber dem Vorjahr währungsbereinigt um 8,4 % auf CHF 233,4 Millionen

Das bereinigte EBITDA stieg gegenüber dem Vorjahr währungsbereinigt um 14,1 % auf CHF 47,9 Millionen, mit einer Marge von 20,5 %, was die anhaltende Kostendisziplin widerspiegelt

Operational-Excellence-Programm liegt mit Kosteneinsparungen von CHF 27 Millionen bis Ende September 2023 über dem Gesamtjahresziel von CHF 15 Millionen

Für das Gesamtjahr 2023 wird ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich erwartet (bisher zweistellig), bei einer unverändert angestrebten bereinigten EBITDA-Marge von 24-25 %; die mittelfristige Prognose bleibt bestehen

Die vom Verwaltungsrat am 24. Juli 2023 angekündigte Prüfung aller strategischen Optionen verläuft wie geplant

Organisatorische Veränderungen zur Steigerung der zukünftigen Performance mit strategischen Neueinstellungen, u.a. Chief Strategy & Partner Officer, Chief Information Officer, Präsidentin der Region LATAM und Präsident der Region DACH Brian Duffy, CEO von SoftwareOne, sagte: «Vor dem Hintergrund eines zunehmend volatilen geopolitischen und makroökonomischen Umfelds konnten wir dank unseres breit diversifizierten Portfolios, unserer Expertise und unserer globalen Reichweite entscheidend dazu beitragen, dass unsere Kunden ihre Geschäftsziele erreichten und haben ein solides Ergebnis im dritten Quartal erzielt. Die Region EMEA blieb im Laufe des Quartals stabil, während die Region APAC nach wie vor eine hervorragende Dynamik verzeichnete. In den USA konnten wir ein vorsichtigeres Kaufverhalten der Kunden und längere Verkaufszyklen beobachten, die vor allem auf makroökonomische Unsicherheiten zurückzuführen sind. Angesichts dieser schwankenden Prognosen haben wir unsere Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2023 auf ein Wachstum im hohen einstelligen Bereich angepasst. Dank unseres starken Fokus auf Operational Excellence und Kostendisziplin streben wir weiterhin eine bereinigte EBITDA-Marge von 24 bis 25 Prozent an. Mit der Umsetzung von 'Ignite, Focus, Accelerate' erzielen wir weiterhin erhebliche Fortschritte bei der Schaffung einer soliden Grundlage für die Optimierung unserer operativen Tätigkeiten. Die Ernennung neuer Führungskräfte trägt dazu bei, die Exzellenz im Vertrieb weiter zu fördern und wichtige Partnerschaften und Allianzen zu stärken. Darüber hinaus haben wir unsere Teams weltweit dazu befähigt, unsere Kunden bei der Einführung von Microsoft 365 Copilot zu unterstützen und dessen Implementierung flächendeckend voranzutreiben. Unter der Leitung von Bernd Schlotter, President Software & Cloud, haben wir unsere beiden Geschäftsbereiche Marketplace und Services enger zusammengeführt, um einen ergebnisorientierten Ansatz für unsere Kunden zu fördern und unsere Transformation voranzutreiben.» Rodolfo Savitzky, CFO von SoftwareOne, fügte hinzu: «Unser Fokus auf profitables Wachstum führte im dritten Quartal 2023 zu soliden Ergebnissen und einer deutlichen Margenverbesserung. Bis Ende September haben wir im Rahmen unseres Operational-Excellence-Programms Kosteneinsparungen in Höhe von CHF 27 Millionen erreicht und damit unser Ziel von CHF 15 Millionen deutlich übertroffen. Hierbei konnten wir Fortschritte in allen drei Bereichen erzielen. Im Vertrieb haben wir weltweit KI-gestützte Cross-Selling-Initiativen erfolgreich eingeführt und in ausgewählten Märkten Preisinitiativen umgesetzt. Gleichzeitig haben wir die Optimierung unseres Vertriebsnetzes und die Umstellung auf Shared Service Center nahezu abgeschlossen. Wir sind noch zuversichtlicher und fest entschlossen, unser Ziel von jährlichen Kosteneinsparungen in Höhe von CHF 50 Millionen bis zum nächsten Jahr zu erreichen.» Kennzahlen – Konzern CHF Mio. Q3 2023 Q3 2022 % Δ % Δ (kWk) 9M 2023 9M 2022 % Δ % Δ (kWk) Software & Cloud Marketplace 121,0 119,4 1,4% 5,7% 397,6 394,1 0,9% 5,6% Software & Cloud Services[1] 112,4 105,2 6,8% 11,4% 342,7 322,9 6,1% 12,1% Summe der Umsatzerlöse 233,4 224,6 3,9% 8,4% 740,2 716,9 3,3% 8,5% Lieferkosten (85,4) (82,4) 3,6% 7,4% (263,6) (259,8) 1,4% 7,0% Deckungsbeitrag 148,0 142,2 4,1% 9,0% 476,7 457,1 4,3% 9,4% VtGK (100,1) (97,3) 2,8% 6,7% (317,0) (294,3) 7,7% 13,0% Bereinigtes EBITDA 47,9 44,9 6,8% 14,1% 159,6 162,8 (1,9)% 2,7% Bereinigte EBITDA-Marge (% des Umsatzes) 20,5% 20,0% 0,6pp - 21,6% 22,7% (1,1)pp - Auf Konzernebene stieg der Umsatz im dritten Quartal 2023 auf CHF 233,4 Millionen, im Vergleich zu CHF 224,6 Millionen im Vorjahreszeitraum. Währungsbereinigt, d.h. zu konstanten Wechselkursen (kWk), entspricht dies einem Wachstum um 8,4 % gegenüber dem Vorjahr; unter Berücksichtigung der Währungsschwankungen stieg der Umsatz um 3,9 %. Die Aufwertung des CHF gegenüber einer Reihe von relevanten Währungen, unter anderem gegenüber dem EUR, dem USD und dem GBP, resultierte in einem negativen Wechselkurseffekt von rund 4,5 Prozentpunkten auf Umsatzebene. Solides Wachstum in Schlüsselmärkten Unter den einzelnen Regionen verzeichnete EMEA erneut ein solides Quartal: Dank des starken Wachstums in Grossbritannien, den Niederlanden und Spanien, sowie einer soliden Entwicklung in der DACH-Region, stieg der Umsatz währungsbereinigt um 9,6 % gegenüber dem Vorjahr auf CHF 136,7 Millionen. Umsatz nach Regionen CHF Mio. Q3 2023 Q3 2022 % Δ (kWk) 9M 2023 9M 2022 % Δ (kWk) EMEA 136,7 127,9 9,6% 443,8 425,3 8,7% NORAM 36,0 37,8 4,7% 111,8 113,8 4,0% LATAM 24,3 25,8 (3,6)% 72,0 78,2 (1,3)% APAC 35,9 33,2 19,8% 108,2 96,6 22,1% In der Region NORAM stieg der Umsatz im dritten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahr währungsbereinigt um 4,7 % auf CHF 36,0 Millionen, dies angesichts zurückhaltender Investitionsbereitschaft der Kunden und längerer Verkaufszyklen. Die Region APAC verzeichnete ein hohes Umsatzwachstum: Dort stiegen die Erlöse im dritten Quartal 2023 gegenüber dem Vorjahr währungsbereinigt um 19,8 % auf CHF 35,9 Millionen, wobei beide Geschäftsbereiche in der gesamten Region erneut hervorragende Ergebnisse erzielten. In der Region LATAM sank der Umsatz im dritten Quartal 2023 gegenüber dem Vorjahr währungsbereinigt um 3,6 % auf CHF 24,3 Millionen. Ausschlaggebend dafür war die schwache Entwicklung in Schlüsselmärkten, unter anderem Brasilien. Seit dem 1. Oktober verfügt die Region über ein neues Management, von dem sich SoftwareOne bessere Ergebnisse verspricht. Anhaltende Wachstumsdynamik in allen Geschäftsbereichen Software & Cloud Marketplace Im Geschäftsbereich Software & Cloud Marketplace stieg der Umsatz im dritten Quartal 2023 gegenüber dem Vorjahreszeitraum währungsbereinigt um 5,7 % auf CHF 121,0 Millionen im Vergleich zu CHF 119,4 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der Bruttoumsatz im Microsoft-Geschäft belief sich im dritten Quartal 2023 auf USD 3,9 Milliarden, ein Anstieg von 9 % im Vergleich zum dritten Quartal 2022. Das Umsatzwachstum im Microsoft-Geschäft im dritten Quartal 2023 entsprach weitgehend dem des zweiten Quartals 2023. Das Umsatzwachstum bei anderen ISVs verbesserte sich im Vergleich zum zweiten Quartal 2023 leicht. Kennzahlen – Software & Cloud Marketplace CHF Mio. Q3 2023 Q3 2022 % Δ (kWk) 9M 2023 9M 2022 % Δ (kWk) Umsatzerlöse 121,0 119,4 5,7% 397,6 394,1 5,6% Deckungsbeitrag 104,2 102,0 6,6% 343,1 339,3 5,8% Deckungsbeitrag (% des Umsatzes) 86,1% 85,5% - 86,3% 86,1% - Bereinigtes EBITDA 63,2 58,1 16,0% 199,0 204,4 2,0% Bereinigte EBITDA-Marge (% des Umsatzes) 52,2% 48,7% - 50,1% 51,9% - Der Deckungsbeitrag verbesserte sich im dritten Quartal 2023 gegenüber dem Vorjahreszeitraum währungsbereinigt um 6,6 % auf CHF 104,2 Millionen, wobei sich die Marge auf 86,1 % des Umsatzes verbesserte. Das bereinigte EBITDA stieg im dritten Quartal 2023 gegenüber dem Vorjahreszeitraum währungsbereinigt um 16,0 % auf CHF 63,2 Millionen, im Vergleich zu CHF 58,1 Millionen im Vorjahr. Software & Cloud Services Software & Cloud Services erzielte im dritten Quartal 2023 gegenüber dem Vorjahreszeitraum währungsbereinigt ein Umsatzwachstum von 11,4 % auf CHF 112,4 Millionen, im Vergleich zu CHF 105,2 Millionen im Vorjahr. Stärkste Wachstumstreiber waren die Kerngeschäftsfelder, Digital Workplace und Software Sourcing & Portfolio Management (vormals ITAM). Besonders ausgeprägt war die positive Dynamik des Mitte 2023 übernommenen ServiceNow-Partners Beniva. Der Rückgang im angestammten Servicegeschäft verlangsamte sich ausgehend von einer niedrigeren Basis. Kennzahlen – Software & Cloud Services CHF Mio. Q3 2023 Q3 2022 % Δ (kWk) 9M 2023 9M 2022 % Δ (kWk) Umsatzerlöse 112,4 105,2 11,4% 342,7 322,9 12,1% Deckungsbeitrag 43,9 40,2 15,1% 133,6 117,9 19,6% Deckungsbeitrag (% des Umsatzes) 39,0% 38,2% - 39,0% 36,5% - Bereinigtes EBITDA 1,3 1,4 2,8% 8,4 3,7 135,3% Bereinigte EBITDA-Marge (% des Umsatzes) 1,2% 1,3% - 2,5% 1,1% - Durch den anhaltenden Fokus auf Cross-Selling wurden 72 % des Umsatzes (12 Monate bis 30. September 2023) mit rund 15’800 Kunden erzielt, die sowohl Software als auch Dienstleistungen erwarben (Vorjahr: 15’100 Kunden). Der Deckungsbeitrag stieg im dritten Quartal 2023 auf CHF 43,9 Millionen, was die Marge auf 39,0 % im Berichtszeitraum anstiegen liess. Ausschlaggebend für die positive Entwicklung war die Optimierung des Vertriebsnetzes. Das bereinigte EBITDA belief sich im dritten Quartal 2023 auf CHF 1,3 Millionen gegenüber CHF 1,4 Millionen im Vorjahreszeitraum. Die Marge lag mit 1,2 % nahezu auf Vorjahresniveau, was Investitionen in die Geschäftsentwicklung zur Förderung des weiteren Wachstums widerspiegelt. Fokus auf profitables Wachstum Das bereinigte EBITDA stieg im dritten Quartal 2023 gegenüber dem Vorjahreszeitraum währungsbereinigt um 14,1 % auf CHF 47,9 Millionen. Dies lag vor allem daran, dass die Vertriebsgemeinkosten (VtGK) dank des Operational-Excellence-Programms gegenüber dem Vorjahr währungsbereinigt lediglich um 6,7 % gestiegen sind. In den ersten neun Monaten 2023 erzielte das Unternehmen Kosteneinsparungen in Höhe von CHF 27 Millionen, gemessen an einem Gesamtjahresziel von CHF 15 Millionen. Ausschlaggebend hierfür waren die Neuausrichtung der Vertriebsressourcen sowie KI-gestützte Cross-Selling-Initiativen, die Optimierung des Vertriebsnetzes und die Umstellung auf Shared Service Center. Für 2024 wird erwartet, dass die Kosteneinsparungen auf Jahresbasis CHF 50 Millionen erreichen, wobei bis zu 50 % in strategische Wachstumsbereiche reinvestiert werden wird. Revidierte Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2023 Hauptsächlich aufgrund der sich verschlechternden makroökonomischen Situation passt SoftwareOne seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2023 wie folgt an: Hohes einstelliges ( vorher zweistelliges ) Umsatzwachstum für den Konzern zu konstanten Wechselkursen;

) Umsatzwachstum für den Konzern zu konstanten Wechselkursen; Bereinigte EBITDA-Marge von 24 - 25 % des Umsatzes ( unverändert) ;

; Dividendenausschüttungsquote von 30 - 50 % des bereinigten Jahresgewinns (unverändert). Die mittelfristige Prognose wird beibehalten, mit einem Umsatzwachstum im mittleren Zehnerbereich, einer bereinigten EBITDA-Marge von über 25 % und einer Dividendenausschüttungsquote von 30-50 % des bereinigten Jahresgewinns. Prüfung aller strategischen Optionen Die vom Verwaltungsrat am 24. Juli 2023 angekündigte Prüfung aller strategischen Optionen verläuft planmässig. Der Verwaltungsrat erzielt weiterhin signifikante Fortschritte bei der Evaluierung verschiedener Optionen zur Wertschaffung, einschliesslich der Fortführung der Geschäftstätigkeit als börsenkotierte Gesellschaft, einer Fusion oder eines Verkaufs des Unternehmens, sowie anderer möglicher strategischer Transaktionen. Dabei konzentriert sich der Verwaltungsrat unverändert darauf, den Aktionärswert zu maximieren und im besten Interesse des Unternehmens und aller Stakeholder zu handeln. Über die Prüfung aller strategischen Optionen wird der Verwaltungsrat zu gegebener Zeit erneut berichten. Überleitung vom Ergebnis nach IFRS zum bereinigten Gewinn CHF Mio. Q3 2023 Q3 2022 9M 2023 9M 2022 Ausgewiesenes EBITDA 21,6 31,6 112,9 73,6 Auswirkung der Änderung bei der Umsatzrealisierung von Microsoft Enterprise Agreements 0,3 1,1 0,8 4,9 Aktienbasierte Vergütung - 1,2 - 4,6 Integrationskosten, M&A- und Earn-Out-Kosten 8,1 9,9 15,9 34,3 Restrukturierungskosten 9,5 1,1 22,0 9,6 Russland-bezogener Verlust - - (0,3) 35,8 Sonstige ausserordentliche Aufwendungen 8,4 - 8,4 - Bereinigtes EBITDA 47,9 44,9 159,6 162,8 UNTERLAGEN ZU DEN ERGEBNISSEN DES DRITTEN QUARTALS 2023 Die Trading-Update-Unterlagen für das dritte Quartal 2023 finden Sie auf der Website von SoftwareOne im Results Center . TELEFONKONFERENZ FÜR INVESTOREN, ANALYSTEN UND DIE MEDIEN Für Investoren, Analysten und die Medien findet heute um 9.00 MESZ ein Webcast mit Brian Duffy, CEO, und Rodolfo Savitzky, CFO, statt, der über den Link Audio-Webcast aufgerufen werden kann. Wenn Sie aktiv an der Fragerunde teilnehmen möchten oder sich nicht über den Webcast zuschalten können, registrieren Sie sich bitte hier, um Einwahldaten zu erhalten. Nach der Anmeldung erhalten Sie sofort eine persönliche PIN, die Ihnen auch per E-Mail zugesandt wird. Bitte wählen Sie eine der angegebenen lokalen oder gebührenfreien Telefonnummern und geben Sie Ihre persönliche PIN ein oder wählen Sie die Option «Call me» und geben dann Ihre eigene Telefonnummer an, damit das System Sie sofort mit dem Anruf verbindet. Der Webcast wird archiviert und ein digitales Playback steht ab ca. einer Stunde nach der Veranstaltung im Results Center zur Verfügung. UNTERNEHMENSKALENDER Ergebnisse für das Gesamtjahr 2023 und Capital Markets Day 15. Februar 2024

Geschäftsbericht 2023 28. März 2024 KONTAKT Anna Engvall, Investor Relations Tel. +41 44 832 41 37, anna.engvall@softwareone.com FGS Global, Media Relations Tel. +41 44 562 14 99, press.softwareone@fgsglobal.com ÜBER SOFTWAREONE SoftwareOne ist ein führender globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, der die Art und Weise, wie Unternehmen alles in der Cloud erstellen, kaufen und betreiben, neu definiert. SoftwareOne unterstützt seine Kunden bei der Migration und Aktualisierung ihrer Arbeitsabläufe und Anwendungen und optimiert gleichzeitig ihre Software- und Cloud-Umgebungen, damit sie den Mehrwert der Technologie voll ausschöpfen können. Die 9’250 Mitarbeiter des Unternehmens sind bestrebt, ein Portfolio von 7‘500 Softwaremarken mit Vertriebs- und Lieferkapazitäten in 90 Ländern anzubieten. SoftwareOne hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol SWON kotiert. Besuchen Sie uns auf www.softwareone.com SoftwareOne Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN Diese Pressemitteilung kann bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ in Bezug auf das Geschäft, die Entwicklung und die wirtschaftliche Leistung der Gruppe enthalten. Diese Aussagen können einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, wie zum Beispiel höhere Gewalt, Wettbewerbsentwicklung, gesetzgeberische sowie regulatorische Entwicklungen, globale, makroökonomische und politische Trends, die Fähigkeit Mitarbeiter anzuwerben und zu halten, Wechselkursschwankungen und allgemeine Finanzmarktbedingungen, Änderungen des Rechnungsstandards oder der Rechnungsrichtlinien, Verzögerung/ Verhinderung Genehmigungen von Behörden einzuholen, technische Entwicklungen, Rechtsstreitigkeiten oder nachteilige Berichterstattung. All diese Punkte können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung und die Ergebnisse erheblich von den Aussagen dieser Pressemitteilung abweichen. SoftwareOne übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu ändern. [1] Rahmen der Umsetzung von IFRS 15 wurde bei Software & Cloud Services der Umsatz für die ersten neun Monate 2022 und das dritte Quartal 2022 neu ausgewiesen, weil weitere Aufträge ermittelt wurden, bei denen das Unternehmen als Agent einzustufen ist

