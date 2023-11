Leclanché SA / Schlagwort(e): Konferenz

Solutrans 2023: Leclanché präsentiert neueste Technologie zur Fahrzeugelektrifizierung im Schwerlastbereich



15.11.2023 / 06:45 CET/CEST





Interview-Angebot: Gerne bieten wir Ihnen die Möglichkeit zum Gespräch mit einem Sprecher von Leclanché auf der Messe Solutrans. Zur Terminvereinbarung kontaktieren Sie uns bitte im Voraus unter: communication@leclanche.com

Leclanché nimmt an der 18. Ausgabe der FachmesseSolutrans in Lyon teil

Die Hochleistungsbatteriesysteme des Unternehmens eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen im Nutzfahrzeugsektor

Zur Messe wird Leclanché Neuigkeiten in seiner Produktpalette bekannt geben

Die Solutrans bringt wichtige Akteure aus der gesamten Nutzfahrzeugindustrie zusammen, mit über 1.000 Ausstellern und 50.000 Besuchern aus 57 Ländern

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 15. November 2023 - Leclanché SA (SIX: LECN), eines der weltweit führenden Unternehmen für Energiespeicherlösungen, stellt vom 21. bis 25. November 2023 auf der Fachmesse Solutrans 2023 in Lyon, Frankreich, (Halle 1, Stand D 034) seine neueste Technologie zur Elektrifizierung von Fahrzeugen für die schwere Nutzfahrzeugindustrie vor. Das E-Mobility-Team von Leclanché ist führend bei der Elektrifizierung von Land- und Seefahrzeugen, von Standard- und Spezial-Lkw bis hin zu Eisenbahnlokomotiven, Fähren, Containerschiffen und anderen Wasserfahrzeugen. Die Technologie des Geschäftsbereichs unterstützt Fahrzeugentwickler und Erstausrüster bei der Entwicklung und Produktion von Hybrid- und vollelektrischen Fahrzeugen für eine Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen.



Die breite Palette an Hochleistungsbatteriesystemen von Leclanché für Nutzfahrzeuge ist für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen geeignet, darunter Straßen-, Gelände-, Bau- und Landmaschinen. Die Batteriepacks, die alle im eigenen Haus an den hochmodernen automatisierten Produktionsstandorten in der Schweiz und in Deutschland entwickelt und hergestellt werden, eignen sich optimal für langlebige Anwendungen. Sie bieten eine hohe Energiedichte sowie Zellen mit einer branchenführenden Lebensdauer von bis zu 8.000 Zyklen.

Die emissionsfreien Batteriesysteme werden nach den strengsten Industriestandards entwickelt, um ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten. Sie enthalten Zellen mit laminierten keramischen Separatoren zum Schutz vor internen Kurzschlüssen, ein reduziertes Elektrolytdesign und eine Oberflächentemperaturerfassung. Zwischen den einzelnen Modulen sind Flüssigkeitskühlplatten installiert, die Überhitzungen vermeiden, die Lebensdauer der Batterien verlängern und schnellere Ladezeiten ermöglichen. Der Batterie-Schaltkasten und die Vorladekreise werden ebenfalls durch ein proprietäres Batteriemanagementsystem von Leclanché gesteuert.



Die Solutrans ist eine alle zwei Jahre stattfindende Messe, die sich an den Sektor der schweren und leichten Nutzfahrzeuge richtet. Mit über 1.000 Ausstellern und rund 50.000 Besuchern aus 57 Ländern zieht sie die wichtigsten Branchenakteure der ganzen Welt an.



Eine Terminvereinbarung mit dem E-Mobility-Team auf der Solutrans 2023 ist per E-Mail an info@leclanche.com möglich.

Über Leclanché

Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zelltechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit leisten, um die Art und Weise, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird, positiv zu verändern. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 350 Mitarbeiter und hat Vertretungen in acht Ländern auf der ganzen Welt. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN).

