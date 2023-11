Alibaba: Aufspaltung abgesagt - Aktie sackt ab

Der an der Nasdaq gelistete chinesische Onlinehandelskonzern Alibaba veröffentlichte vor Börseneröffnung in den USA seinen Bericht für das Schlussquartal des Geschäftsjahrs 2022/23.

Umsatzanstieg zum Vorjahr

Alibaba meldete einen Umsatzanstieg von 8,5 Prozent auf 225 Milliarden Yuan (31 Milliarden Dollar) im Vergleich zum Vorjahresquartal. Die Prognose hatte leicht darunter gelegen. Netto erwirtschaftete Alibaba einen Gewinn von knapp 28 Milliarden Yuan, nachdem das Unternehmen im Vorjahr noch defizitär war.

Die Zahlen lagen zwar im Rahmen der Analystenprognosen. Allerdings hat Alibaba im Zuge der Quartalszahlen die geplante Ausgliederung des riesigen Cloud-Geschäfts abgesagt. Der Konzern nennt die US-Beschränkungen für den Verkauf fortschrittlicher Chips an China als Grund.

Dies stellt nun auch die gerade erst angestoßene historische Umstrukturierung in Frage. Das Unternehmen hatte vor wenigen Monaten beschlossen, seine Cloud-Services-Sparte auszugliedern und an die Börse zu bringen. Dieser Plan wurde nun verworfen. Ein Blick auf den Chart verrät, was diese Gemengelage für die große Tendenz der Aktie bedeutet.

Alibaba im Chartcheck

Beim Blick auf den langfristigen Kurschart wird klar: Der Aktienkurs konnte sich zwar zwischen Oktober 2022 und 2023 zwischenzeitlich glatt verdoppeln. Langfristig befindet er sich jedoch weiterhin in einem intakten Bärenmarkt.

Nach den Quartalszahlen und dem abgesagten Spin-Off startete der Wert heute mit einer größeren Abwärtskurslücke in den Handel an der Nasdaq. Damit fällt die Aktie in den Bereich der Horizontalunterstützung im Bereich von 77 bis 79 Dollar zurück. Das bisherige Jahrestief von Ende Mai lag bei 77,77 Dollar. Ein neuer Tagesschlusskurs unter diesem Niveau wäre eine schlechte Nachricht für Käufer. Denn darunter drohen Anschlussverkäufe und weiterer Abgabedruck.

In einem solchen Fall müsste für die kommenden Wochen ein erneuter Test des Vorjahrestiefs im Bereich 57 bis 58 Dollar eingeplant werden. Das wäre die nächste (und auch die letzte) relevante Unterstützung auf der Unterseite. Dem heutigen Handelstag kommt somit bereits eine entscheidende Bedeutung zu.

Kann das bisherige Jahrestief von Ende Mai jedoch per Schlusskurs verteidigt werden, stehen die Chancen für eine Erholung bis in Richtung 87 Dollar gut. Auf Grund der angesprochenen Horizontalunterstützung ist die Aktie unter Chance-Risiko-Aspekten auf dem aktuellen Kursniveau eher für risikobewusste und antizyklisch agierende Marktteilnehmer interessant.