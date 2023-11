Fastenal zahlt eine Sonderdividende aus

Der amerikanische Einzelhändler Fastenal Co. (ISIN: US3119001044, NASDAQ: FAST) zahlt am 20. Dezember 2023 eine einmalige Sonderdividende in Höhe von 38 US-Cents je Anteilsschein an die Aktionäre, wie am Montag berichtet wurde. Record date ist der 6. Dezember 2023.

Auf das Jahr hochgerechnet werden aktuell 1,40 US-Dollar (in vier Tranchen zu je 0,35 US-Dollar) als reguläre Dividende an die Aktionäre bezahlt. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Kursniveau von 60,92 US-Dollar (Stand: 20. November 2023) bei 2,30 Prozent. Fastenal wurde 1967 gegründet und zahlt seit 1991 eine Dividende aus (seit April 2011 auf vierteljährlicher Basis). Mitte Januar 2023 erfolgte gegenüber dem Vorquartal (31 US-Cents) eine Anhebung der regulären Dividende um 12,9 Prozent.

Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2023 betrug der Umsatz 1,85 Mrd. US-Dollar nach 1,80 Mrd. US-Dollar im Vorjahr, wie bereits am 12. Oktober 2023 berichtet wurde. Der Nettogewinn lag bei 295,5 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 284,6 Mio. US-Dollar). Fastenal mit Sitz in Winona im US-Bundesstaat Minnesota ist ein Händler von Industrie- und Baumaterialien. Die im Jahr 1967 gegründete Firma ging 1987 an die Börse und verkauft ihre Produkte in rund 25 Ländern.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 28,74 Prozent im Plus (Stand: 20. November 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 34,71 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de