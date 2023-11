Schoeller-Bleckmann strebt stabile Dividende an

Der Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (ISIN: AT0000946652) plant für das Jahr 2023 die Auszahlung einer Dividende in Höhe des vergangenen Geschäftsjahrs, sofern die gute Entwicklung weiterhin anhält. In diesem Jahr wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 Euro je Aktie ausbezahlt. Die nächste Hauptversammlung findet am 25. April 2024 statt.

Auf Basis der geplanten Dividende liegt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Börsenkurs von 45,50 Euro bei 4,4 Prozent. Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 21 Prozent auf 437,2 Mio. Euro und das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich um 13 Prozent auf 82,0 Mio. Euro. Das Ergebnis nach Steuern belief sich auf 55,8 Mio. Euro (Vorjahr: 55,3 Mio. Euro). Das Ergebnis je Aktie lag in den ersten neun Monaten 2023 bei 3,54 Euro (Vorjahr: 3,52 Euro).

Die Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG mit Sitz in Ternitz, Österreich, betreibt Hochpräzisionsfertigung von Spezialkomponenten für die Öl-, Gas- und andere Industrien. Es werden weltweit mehr als 1.500 Mitarbeiter beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de