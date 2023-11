ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für RWE auf 58 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RWE vor dem Kapitalmarkttag von 54 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Energieversorger dürfte auf der Investorenveranstaltung am 28. November eine profitable Wachstumsstory präsentieren, schrieb Analyst Vincent Ayral in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Der Experte erhöhte seine Investitionsprognose für den Zeitraum 2021 bis 2030 um 15 Milliarden Euro auf 51 Milliarden./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2023 / 19:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2023 / 00:15 / GMT