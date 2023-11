DAX: Doji-Tageskerze gesetzt

Das heimische Leitbarometer DAX hat unter großen Mühen am Dienstag ein frisches Wochenhoch erreicht und sich bis auf zwei Punkte der runden Kursmarke von 16.000 Zählern angenähert. Ein Durchbruch ist dem Barometer nicht gelungen, am Ende des Handelstages blieb eine bedenklich alleinstehende Doji-Kerze übrig.

Treten solche Kursmuster am Ende eines Trendverlaufs auf, kommt es häufig am Folgetag zu einem Richtungswechsel, dieser könnte für den DAX unterhalb eines Niveaus von 15.854 Punkten Korrekturpotenzial an 15.783 und darunter 15.706 Punkte auslösen.

Wird dagegen ein vollwertiger Kurssprung mindestens über 16.060 Punkten vollzogen, ließe dies kaum Zweifel an der Fortsetzung der Rallye bis an die Hochs aus 2021 bei 16.290 Punkten aufkommen. Darüber könnte schließlich das aktuelle Rekordhoch bei 16.528 Zählern angesteuert werden.

Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt am Donnerstag geschlossen, die US-Amerikaner feiern Thanksgiving. Dafür aber häufen sich Berichte von Einkaufsmanagerindizes aus dem Dienstleistungssektor sowie dem verarbeitenden Gewerbe per November (vorläufig). Den Anfang macht Frankreich um 9:15 Uhr, gefolgt von Deutschland, der EWU und Großbritannien. Um 13:30 Uhr wird das mit Spannung erwartete Protokoll der letzten EZB-Sitzung veröffentlicht.